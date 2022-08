Casermetta Santa Croce, al via la mostra “Emozione su tela” di Rosella Cascasi

Una mostra personale di pittura nella splendida location della casermetta Santa Croce sulle mura urbane di Lucca, concessa dal Comune di Lucca nell’ambito del Vivi Lucca 2022. Si chiama Emozione su tela l’esposizione dell’artista Rosella Cascasi che sarà inaugurata dall’associazione artistico culturale Aps laboratorio brunier questo venerdì (2 settembre) alle 18,30.

Rosella Cascasi, artista poliedrica, musicista e pittrice, è nata a Vibo Valentia ma da tempo risiede a Lucca. Ha sempre esercitato con il medesimo interesse le sue 2 grandi passioni: la pittura e la musica, sin dalla più tenera età, esponendo i suoi quadri e tenendo numerosi concerti per flauto e per voce (soprano). È 2laureata in flauto traverso e canto lirico al conservatorio di musica Fausto Torrefranca, ed ha conseguito il diploma accademico di secondo livello in Musica, Scienza Tecnologia del suono al politecnico internazionale Scientia et ars di Vibo Valentia. Abilitata all’insegnamento, è docente a tempo indeterminato di flauto traverso alla scuola media Chelini di Lucca ed ha insegnato per diversi anni al liceo artistico e musicale Passaglia di Lucca.

Ha dipinto il suo primo quadro ad olio su tela all’età di 13 anni, 2 anni dopo esponeva le sue opere in una collettiva a Vibo Valentia (sesta edizione nazionale Ipponium d’arte e poesia) ottenendo il primo premio.

Dall’età di 15 anni partecipa attivamente a mostre di pittura personali, collettive ed estemporanee (oltre 200) organizzate sia a livello locale che nazionale, ottenendo premi e riconoscimenti importanti