Murabilia ritorna in grande stile e con lo sguardo verso i giovani

In occasione della sua 21esima edizione, prevista a Lucca da venerdì (2 settembre) a domenica, Murabilia si rinnova e diventa a misura di famiglia.

La più importante mostra mercato del giardinaggio di qualità in Toscana e fra le prime in Italia, offrirà infatti decine di attività esplicitamente rivolte a bambini e ragazzi, lasciando peraltro ingresso gratuito ai ragazzi fino ai 14 anni. Organizzata da Lucca Crea insieme al comune di Lucca, la mostra mercato si appresta a partire con quasi 200 espositori, 10 mostre, tantissimi grandi ospiti e 40 eventi. I temi attorno a cui ruoterà l’edizione ormai imminente sarà rappresentato dai girasoli e dalle piante variegate che si presentano in decine di declinazioni diverse.

Per quanto riguarda i giovani, numerose saranno le iniziative contrassegnate dal logo Young gardening che Murabilia proporrà questo weekend. Prima fra tutte la Scuola di magia, con i sotterranei dell’orto botanico e del baluardo San Regolo pronti a ospitare una sezione distaccata della famosa scuola di Hogwarts, con attività ispirate alla saga del mago nato dalla fantasia di J K. Rowling. Saranno allestite classi e laboratori di ebrologia, pozioni, divinazione, trasfigurazione, cura delle creature magiche, direttamente nei sotterranei delle Mura di Lucca tutti giorni dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. Gli apprendisti stregoni potranno così scoprire il lato magico di Murabilia, grazie alla collaborazione di Fanta Universe.

Un’altra iniziativa rilevante dedicata ai giovani è sicuramente il laboratorio creativo di Artebambini, sempre al baluardo San Regolo. Qui i visitatori potranno creare insetti “artisticamente modificati”, combinando materiali naturali con altri di scarto e dando vita a bizzarre e fantasiose creature; scoprire che una goccia può diventare un albero, un fiore, un bosco grazie agli acquerelli; e dar vita a giardini domestici da centrotavola con la sempreverde flora futurista: dai colori sgargianti, le forme seghettate e pungenti, per un vaso assolutamente originale.

A queste si aggiungono lo stand degli insetti di Michele Ratti, che porterà i visitatori ad esplorare il mondo di queste creature affascinati e indispensabili per gli equilibri biologici del nostro pianeta, e le collezioni di piante carnivore dello stand Un angolo di deserto di Vincenzo Castellaneta ancora sul baluardo San Regolo e quelle conservate sotto chiave in una casetta blindata nell’orto botanico, vicino alle serre storiche, per scoprire nuove passioni verdi e lasciarsi incuriosire dalla fantasia che solo la natura sa esprimere.

Possibile anche l’acquisto del biglietto on line che permette di saltare la fila alle casse.