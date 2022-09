Al Boccherini un nuovo corso di laurea in musica applicata all’immagine: è il primo in Toscana

Mentre il conservatorio Boccherini si preparava a presentare la decima edizione di Open Gold, il Ministero dell’università e della ricerca ha approvato in via definitiva la richiesta di accreditamento del corso accademico di I livello in musica applicata all’immagine, che sarà attivo già dall’anno accademico 2022/23.

Un altro grande risultato per l’istituto lucchese, che offre per primo in Toscana l’opportunità di frequentare un corso decisamente innovativo e volto alla formazione in un settore che è in continuo sviluppo e che offre grandi opportunità dal punto di vista lavorativo.

Al termine degli studi, gli studenti avranno acquisito competenze specifiche grazie alle quali potranno “dare voce” alle proprie e altrui idee artistiche. Nel triennio sarà dato particolare rilievo allo studio delle tecniche, delle tecnologie, del repertorio musicale applicato al cinema, all’animazione in generale, al teatro e ai vari sistemi di comunicazione multimediale, all’arrangiamento nei vari stili e con vari organici.

Dopo il diploma sarà possibile proseguire il percorso di studi e approfondire gli argomenti trattati con il master di I livello in musica applicata alle immagini (Master Mai) che il Boccherini organizza dal 2015. Il corso offre una preparazione che apre la strada per professioni quali l’arrangiatore in studi di registrazione e radio-televisivi, compositore di musica per le immagini, per il teatro e per la comunicazione visuale e le varie figure connesse con le tecnologie del suono e gli eventi multimediali.

Le iscrizioni a questo diploma per l’anno accademico 2022/23 sono in via eccezionale ancora aperte. Per informazioni è possibile scrivere a segreteriadidattica@boccherini.it

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO