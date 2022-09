Un settembre ricco di musica con ben nove concerti, ospiti di livello internazionale, cinque masterclass aperte anche a studenti esterni. È ormai tutto pronto per il tradizionale appuntamento con il festival Open Gold al conservatorio Luigi Boccherini di Lucca, che quest’anno taglia il traguardo della decima edizione.

Il violinista Danilo Rossi, il flautista Paolo Taballione, il pianista Josu De Solaun, il contrabbassista Andrés Martìn, tutti interpreti che non hanno bisogno di presentazioni saranno i protagonisti dei concerti e dei momenti di approfondimento dedicati agli allievi del Boccherini, ma anche di altri istituti. Un’occasione da non perdere è la masterclass/audizione sul repertorio operistico curata da Laura Niculescu, una tre giorni di studio che si concluderà con una vera e propria audizione con la partecipazione del direttore generale della Fondazione Festival Puccini Franco Moretti. Alla masterclass parteciperà anche Macrì Simone, assistente del Sovrintendente del teatro lirico di Cagliari, come vocal coach, e si aggiungerà un workshop dedicato all’operetta con il soprano Bianca Ionescu Ballo, direttrice generale del teatro nazionale dell’operetta e musical di Bucarest. Senza dubbio una vetrina di grande prestigio per chi desidera un futuro nella lirica.

In programma anche il concerto del giovane e talentuoso violoncellista Stefan Cazacu, lo spettacolo Intermittenze con la voce di Carlo Valli e il violoncello di Michele Marco Rossi e due esibizioni dell’orchestra del Boccherini. Questo, in breve, il denso programma di Open Gold, la rassegna che tradizionalmente rappresenta uno dei momenti più alti dello sforzo produttivo del Boccherini e che arricchirà il Settembre lucchese di musica, da giovedì 8 a venerdì 30, all’auditorium del Suffragio.

La rassegna è stata presentata questa mattina (1° settembre) dalla presidente del Boccherini, Maria Talarico e dal direttore GianPaolo Mazzoli, alla presenza degli assessori del Vomune di Lucca Mia Pisano e Simona Testaferrata e del vicepresidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca Raffaele Domenici.

Il programma

Ad aprire Open Gold 2022 sarà Danilo Rossi, poliedrica ex prima viola dell’orchestra del Teatro alla Scala di Milano che per il Boccherini “si farà in tre”: un concerto giovedì 8 settembre alle 21 accompagnato da Stefano Bezziccheri al pianoforte, una masterclass incentrata sulla musica da camera dal 7 al 9 settembre e il concerto con i suoi allievi, il 9 settembre alle 21.

Sabato 10, sempre alle 21, sarà la volta di uno degli astri del pianoforte, vincitore del prestigioso Concorso George Enescu di Bucarest, Josu De Solaun, che suonerà musica di Brahms. Il 23 settembre il grande protagonista sarà il contrabbasso, con uno degli interpreti di punta di questo strumento nonché apprezzato compositore: Andrés Martín. Con lui sul palco anche il contrabbassista lucchese Gabriele Ragghianti. Il 24 settembre, alle 21, l’attesissimo ritorno del virtuoso del flauto Paolo Taballione che salirà sul palco del Suffragio con l’orchestra del Boccherini nella doppia veste di flautista e direttore concertatore.

In programma musica di Boccherini, Vivaldi e Mendelssohn. Taballione tornerà sullo stesso palco il 26 settembre con gli allievi della sua masterclass. Il 27 settembre un evento tra musica e poesia, con la voce del celebre doppiatore Carlo Valli. Intermittenze lo vedrà protagonista insieme al violoncellista Michele Marco Rossi, alla musica di Boccherini, Bach, Aperghis, De Pablo, Perocco e ai versi di Gozzano, Pascoli, Montale, Manzoni, Pagliarani, De Filippo, Ragazzoni, Proietti, Belli. Grande chiusura il 30 settembre sempre all’auditorium del Suffragio alle 21 con il violoncellista Stefan Cazacu e l’orchestra del Boccherini, diretti per l’occasione da Paolo Ponziano Ciardi. In programma musica di Beethoven e Boccherini.

Tutti i concerti si terrano all’auditorium del Suffragio. I concerti del 24 e 30 settembre prevedono un biglietto, acquistabile sul circuito Vivaticket (10 euro intero, 5 euro il ridotto). Tutti gli altri sono a ingresso gratuito, ma necessitano di prenotazione (www.evenbrite.it). Per maggiori informazioni sul programma e sulle masterclass: www.boccherini.it.

