Da Schubert a West Side Story: cinque giovani musicisti europei in concerto al Real Collegio

Ultimo appuntamento con la musica di Animando per Real Collegio Estate, nel chiostro di Santa Caterina. Domenica (4 settembre) alle 21 saranno protagonisti cinque giovani artisti europei: Stefano Teani, al pianoforte, accompagnerà il contrabbasso di Valentina Ciardelli, il violino di Manuel Almeida Ferrer, la viola di Ignazio Alayza e il violoncello di Antonio Gervilla.

In apertura di concerto sarà eseguito il Quintetto La trota di Franz Schubert (1797 – 1828), in cinque movimenti, caratterizzato dall’uso di un linguaggio armonico originale e innovativo. Seguirà il Quintetto n. 1 composto dalla stessa Valentina Ciardelli, autrice anche dell’arrangiamento dei due temi dal musical West Side Story di Leonard Bernstein (1918 – 1990) proposti in chiusura di concerto.

È possibile acquistare i biglietti sia la sera stessa del concerto al costo di 10 euro, sia online sul sito Oooh.Events al costo di 8 euro (clicca qui). Sono previste riduzioni per i soci di Animando. L’ingresso al chiostro di Santa Caterina è su via della Cavallerizza.