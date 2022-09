E’ iniziato oggi, 2 settembre, e proseguirà fino a domenica, all’aeroporto di Lucca Tassignano il campionato italiano di acrobazia a motore.

Un fine settimana durante il quale saranno molti quelli che, con il naso all’insù, guarderanno il cielo sopra Capannori e i voli.

Un luogo, quello dell’evento, dove il volo acrobatico è di casa e la presenza del cubo acrobatico (uno spazio entro il quale esibirsi) lo destina come uno tra i migliori per svolgere questi campionati.

Non è un caso poi che qui sia di casa una tra le realtà più attive quando in Toscana si parla di volo: l’Aero Club di Lucca. E’ dal 2015 che organizzano campionati e si propongono corsi, ora sotto la guida del presidente Lorenzo Rossi a chi ha intenzione di fare del pilota una professione. Nati nel 1948, per iniziativa di un gruppo di appassionati con la voglia di promuovere il volo, conta ora su più di 90 soci. Non solo aggregazione e socialità ma anche una scuola di Volo capace di ‘mettere le ali’ a circa 12 allievi all’anno.

Chiude il cerchio, attorno ad una realtà che si candida ad essere una tra le più importanti del Centro Italia, una officina indipendente ed autonoma. Saranno loro che si prenderanno cura, offrendo vitto ed alloggio ai partecipanti e condizioni ideali ai giudici, dell’edizione 2022 dei Campionati Italiani di Acrobazia a Motore.

Un appuntamento (e non è la prima volta che succede) che avrà luogo in una unica prova. Tarda a tornare una normalità privata dal Covid ragion per cui, un campionato che gli scorsi anni si svolgeva con una serie di prove a calendario, si affiderà per questa edizione ad un unico appuntamento che assegnerà i titoli, ciascuno per categoria, di campione d’Italia.

Un week-end per laurearne 5: per la sportman, l’intermedia, l’avanzata, l’illimitata ed il free style.

Circa una ventina i partecipanti che si ‘daranno battaglia’ a ‘colpi di acrobazia’ per cercare di raggiungere il gradino più alto del podio con uno scopo: quello di ‘staccare il biglietto’ per poter partecipare ai Campionati Europei e Mondiali in rappresentanza della nostra nazione.

Tra i presenti Gianfranco Cillario , il più anziano pilota acrobatico in attività

Sarà anche una vetrina per le macchine, che per lo più sono monoposto, destinate al Volo Acrobatico.

I più fortunati potranno seguire le evoluzioni dalla terrazza panoramica che l’Aeroporto di Lucca Tassignano è in grado di offrire.