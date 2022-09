Palio dei balestrieri di Volterra, il lucchese Damiano Marchiò trionfa nella gara individuale

Un fine settimana intenso per la Compagnia balestrieri di Volterra, impegnata nella realizzazione del Ludus balistris – Palio dei balestrieri, manifestazione iscritta all’albo delle manifestazioni storiche di Regione Toscana, nella quale si sono sfidate le compagnie di Lucca, Massa Marittima, Pisa, Pisa Porta San Marco, San Marino e Volterra.

La manifestazione, giunta ormai alla 25esima edizione, offre alla città di Volterra uno spettacolo unico nel panorama italiano del tiro con la balestra: l’elevato grado di abilità del tiro, lo splendido scenario della piazza dei Priori, la validità dei gruppi che vi partecipano, la consistenza degli spettacoli di bandiera e di fuoco che coinvolge, l’hanno fatta diventare una meta ambita per i migliori balestrieri di tutta Italia, oltre che un vanto per tutta la città.

Dopo la benedizione del vescovo di Volterra, monsignor Roberto Campiotti, ha avuto inizio la gara a squadre, con il tiro dei 12 balestrieri per ciascuna compagnia, mentre successivamente, solo i migliori 4 di ciascuna di esse, hanno scoccato la loro freccia per il tiro nel corniolo, la gara individuale.

La premiazione non ha lasciato dubbi: la compagnia di Volterra si è aggiudicata il primo posto nel torneo di squadra, seconda la società Terzieri massetani e terza la federazione Balestrieri sammarinesi. I balestrieri volterrani che avevano già dimostrato la buona preparazione il 2 luglio scorso a Massa Marittima, ottenendo il terzo posto al 55esimo Torneo nazionale della balestra Fib, hanno dimostrato di essere sempre ad alti livelli.

Nella gara individuale è stata la freccia del bravissimo Damiano Marchiò, della compagnia Balestrieri di Lucca che ha centrato perfettamente il corniolo, ottenendo quindi il gradino più alto del podio. Il secondo posto spetta a Sergio Muscioni della federazione Balestrieri sammarinesi, mentre la medaglia di bronzo la ottiene Roberto Masserizzi della società Terzieri massetani.

Una bella serata che ripaga i volterrani degli sforzi messi in campo per un’attenta organizzazione ed una bella manifestazione, curata in ogni aspetto: grazie al maxi schermo allestito a fianco del bersaglio i convenuti hanno potuto seguire con grande partecipazione ogni fase del torneo; i 2 intermezzi con giochi di bandiere e di fuoco, a cura del gruppo Sbandieratori e musici di Cortona, hanno saputo sbalordire il pubblico che ha riempito le tribune e tutta la piazza dall’inizio alla fine della manifestazione.

Un ringraziamento al Comitato delle contrade e al Gruppo musici delle contrade, che hanno arricchito uno spettacolo nell’ottica della collaborazione per il bene della città; alla Croce Rossa di Volterra per l’attento lavoro svolto durante tutta la manifestazione, coadiuvati dall’associazione Motoclub di Volterra, a dimostrare che la sinergia tra le associazioni volterrane arricchisce le manifestazioni e rende possibile la loro realizzazione.

Un ringraziamento a Giulio Bellucci che ha decorato il corniolo di gara, a Daniele Peretti e Maria Grazia Gazzarri che hanno messo a disposizione i premi in alabastro i quali, non solo sono stati consegnati ai vincitori, ma che sono stati posizionati ad arricchire la tavola dei notabili, permettendo di poter mostrare le preziose opere d’arte simbolo della città. Infine ringraziamo la Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra che ha sostenuto la manifestazione. L’appuntamento è al prossimo torneo.