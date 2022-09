Taglio del nastro questa mattina (2 settembre) con il sindaco Mario Pardini, il direttore di Lucca Crea Emanuele Vietina e l’assessore regionale Stefano Baccelli per la 21esima edizione di Murabilia, la più importante mostra mercato del giardinaggio di qualità in Toscana e fra le prime in Italia, che durerà fino a domenica.

Con un programma culturale denso e interessante, Murabilia 2022 riserva decine di eventi di altissimo livello: si va dalle mostre di piante tropicali dalle foglie enormi e lussureggianti, alle orchidee, alla pittura botanica, ai frutti e ortaggi antichi da degustare, fino a presentare e far conoscere tante piante sconosciute. Ci saranno incontri, laboratori, dimostrazioni e un’intera sezione dedicata appositamente ai giovani e giovanissimi giardinieri nel segno dello young gardening. Nel sotterraneo del San Regolo verrà allestita una classe di erbologia con le piante magiche e corsi di pozioni, difesa dalle arti oscure e divinazione botanica dedicata ai giovani maghi. Poi gli insetti strani, buoni e utili, le piante carnivore, un atelier dedicato ai più piccoli per creare oggetti artistici a tema vegetale. In questa edizione l’ingresso per i giovani è gratuito fino ai 14 anni.

In particolare nell’ambito delle esposizioni, prosegue fino a questa domenica (4 settembre) Legami invisibili, la mostra di composizioni floreali in carta a cura di Giusi Ferrari Cielo nel complesso di San Micheletto (sala dell’affresco – ingresso da via Elisa), che tanto successo ha riscosso durante la notte bianca di Lucca. Nelle serre nuove dell’Orto botanico torna Botalia, con le opere di pittura botanica di Angelo Speziale. Particolarmente attesa è la mostra habitat dedicata alle eleganti e strane specie e varietà di aracee, piante di facile coltivazione, dalle fogge e colori incredibili, pronte a trasformare un angolo del salotto di casa in una giungla esotica. Proprio su questo tema Murabilia ospiterà uno dei più importanti botanici mondiali dediti allo studio del genere monstera: Marco Cedeño Fonseca dell’università della Costa Rica (sabato 3 settembre alle 16) parlerà delle aracee osservate in natura e delle nuove scoperte. Il premio VerdeMente di Murabilia sarà assegnato a uno dei massimi protagonisti del giardino italiano contemporaneo nel mondo: l’architetto Paolo Pejrone.

Tra le tematiche presentate dalla manifestazione, si può seguire anche una sorta di filo in rosa che permettere di gettare uno sguardo tutto al femminile sul giardinaggio e sull’agricoltura. Fra questi rientrano gli Incontri sul giardino tra prosa e progetto: pioniere del giardino moderno, piccole storie di grandi donne con Maria Chiara Pozzana architetto domani (venerdì 2 settembre) alle 16, a seguire Il giardino come luogo esperienziale nei romanzi di Jane Austen con Emanuela Morelli architetto, introduce Debora Agostini (spazio incontri del baluardo La libertà).

Domenica (4 settembre) alle 16 al baluardo San Regolo l’incontro Agricoltura: femminile singolare. Raccontare le donne che coltivano il futuro, con Deborah Piovan, imprenditrice agricola e divulgatrice, Amedeo Alpi vicepresidente dell’Accademia dei georgofili e Francesca Fazzi, mentre alle 17 sarà assegnato con una cerimonia la seconda edizione del premio Paola Favilla (spazio incontri del baluardo San Regolo) che premia le imprenditrici del settore.

Per gli amanti delle rose da non perdere oggi alle 17 al baluardo San Regolo, Franca Gambini, direttore de Il giardino fiorito, che presenta l’incontro Le rose italiane dei Calvino in cui racconterà le rose di Mario e Eva Calvino, genitori del grande scrittore Italo Calvino.

Fra gli incontri proposti, oggi alle 15 al baluardo San Regolo, il progetto Veg-Pm10, per scoprire come la ricerca pensa di contrastare con le piante, la diffusione delle polveri sottili nell’aria nei comuni della Piana di Lucca; sempre alle 15 al baluardo La libertà si presenta il libro Monumenti viventi – Alla scoperta degli alberi monumentali di Parma e provincia, presentazione del volume di Mauro Carboni edito da Grafiche step, Parma 2022.

Alle 15,30 al baluardo San Regolo la visita guidata all’Orto botanico di Lucca con partenza all’ingresso del sotterraneo San Regolo; alle 16 Da un problema a una soluzione, incontro con la paesaggista Silvia Ghierelli sulla progettazione del giardino trasformando le criticità in opportunità. Alle 18 baluardo La Libertà Il sorprendente mondo delle Aloe, fuori e dentro casa con Sergio Cumitini.

Il programma

Sabato 3 settembre

Alle 10: dalla margotta al rinvaso, come operare nella pratica con le camelie con Andrea Corneo presidente della Società italiana delle camelie – spazio incontri del baluardo San Regolo. Workshop di disegno a grafite con Angelo Speziale alla mostra Botalia – serre nuove dell’Orto botanico (2 ore). L’acclimatazione di piante arbusti e alberi tropicali e subtropicali con Luca Recchiuti del vivavio Le muse, spazio incontri del baluardo La Libertà.

Alle 11: visita guidata all’Orto botanico di Lucca con partenza all’ingresso del sotterraneo San Regolo. Piante variegate – istruzione per l’uso con Mario Mariani del vivaio Central Park, spazio incontri del baluardo San Regolo. Libri: L’orto del granduca. Botanica e agronomia nella Toscana di Cosimo III de’ Medici, presentazione del volume di Daniele Angelotti edito da De Luca editori d’arte, Roma 2022, spazio incontri del baluardo La Libertà. Allestire una fioriera per l’autunno, laboratorio a cura di Francesco Diliddo blogger di Balcone Fiorito, baluardo San Regolo.

Alle 12: libri, Un orto prezioso – l’Orto botanico di Lucca nel bicentenario della fondazione, presentazione del volume curato da Paolo Emilio Tomei edito da Maria Pacini Fazzi per il Comune di Lucca e l’Accademia lucchese di scienze lettere ed arti, spazio incontri del baluardo San Regolo. Il giardino sostenibile con Riccardo Cucchiani, presidente dell’associazione Utopia tropicale, spazio incontri del baluardo La libertà.

Alle 14: Fuukiran e chouseiran : le orchidee giapponesi, con Riccardo Senesi dell’associazione Dendrobium & fuukiran – spazio incontri del baluardo San Regolo. La sostenibilità in giardino con Stefano Pedrazzani e Andrea Arrighi Bertolani dell’Associazione italiana professionisti del verde – spazio incontri del baluardo La libertà.

Alle 15: Potature, gli errori di oggi si pagano domani con Stefano Lorenzi, arboricoltore, spazio incontri del baluardo San Regolo. Libri, I pomodori a raggi X, presentazione del volume a cura di Jacopo Nori, Dontalla Lippi, Nicolo’ D’Afflitto edito da Polistampa, Firenze 2021, spazio incontri del baluardo La libertà. Allestire una fioriera per l’autunno, laboratorio a cura di Francesco Diliddo blogger di Balcone Fiorito, baluardo La libertà.

Alle 15,30: visita guidata all’Orto botanico di Lucca – partenza all’ingresso del sotterraneo San Regolo.

Alle 16: Il genere Monstera in centro America, sei anni di ricerca sul campo, con Marco Cedeño Fonseca dell’università del Costa Rica – spazio incontri del baluardo San Regolo. Euforbie rustiche da giardino con Simone Caratozzolo, spazio incontri del baluardo La libertà.

Alle 17: Adipa festeggia i 35 anni di attività, spazio incontri del baluardo San Regolo. La tradizione erboristica del nostro territorio con Marco Pardini – spazio incontri del baluardo La libertà.

Domenica 4 settembre

Alle 10: Labor omnia vincit: fatiche, fallimenti e successi di una vita, Mario Mariani di Central Park intervista e si confronta con il vivaista francese Dino Pellizzaro – spazio incontri del baluardo La libertà. Workshop di disegno a grafite con Angelo Speziale alla mostra Botalia – serre nuove dell’Orto botanico (2 ore).

Alle 11: La giungla dentro casa, come prendersene cura con Fabio Chessa, spazio incontri del baluardo San Regolo. Libri, Alberi straordinari d’Italia, presentazione del volume curato dall’associazione Patriarchi della natura in Italia edito da Bruno Mondadori, con Sergio Guidi, spazio incontri del baluardo La libertà.

Alle 12: Il sentiero dei bulbi: passi attenti tra panorami mediterranei con Davide Pacifico del Cnr di Palermo, spazio incontri del baluardo San Regolo. Realizzare una composizione floreale: tecnica e regole, incontro con Elisabetta Pozzetti, garden designer e capo redattore di Ville e giardini, spazio incontri del baluardo La Libertà.

Alle 14: presentazione delle attività dell’istituto tecnico tecnologico agrario N. Brancoli Busdraghi, spazio incontri del baluardo San Regolo.

Alle 15: I grandi alberi di Valinor nel fantastico mondo del Silmarillion di J.R.R.Tolkien con Wu Ming 4 ed Emanuele Vietina,spazio incontri del baluardo San Regolo.

Alle 15,30: visita guidata all’Orto botanico di Lucca, partenza all’ingresso del sotterraneo San Regolo.

Alle 16: Agricoltura: femminile singolare. Raccontare le donne che coltivano il futuro, intervengono – Deborah Piovan, imprenditrice agricola e divulgatrice, Amedeo Alpi vicepresidente dell’Accademia dei geogofili e Francesca Fazzi, spazio incontri del baluardo San Regolo.

Alle 17, premio Paola Favilla con Debora Pioli, spazio incontri del baluardo San Regolo.

