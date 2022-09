In tanti per l’edizione 2022 di Murabilia fra mostra mercato ed eventi

È stata un’ottima edizione, quella che si è appena chiusa per Murabilia, una delle più importanti mostre mercato del giardinaggio in Italia, che ha confermato la manifestazione ai vertici del panorama nazionale.

Organizzata da Lucca Crea insieme al Comune di Lucca ha portato sulle Mura della città: 200 espositori e vivaisti, proveniente dall’Italia e dall’estero (Francia, Germania, Slovenia e Spagna); 10 mostre e un programma culturale di primo piano con oltre 40 appuntamenti tra incontri, presentazioni di novità editoriali, laboratori e visite guidate.

“Espositori e pubblico sono rimasti molto soddisfatti di un’edizione ricchissima di appuntamenti e di protagonisti di primissimo piano del giardinaggio nazionale internazionale – commenta Giuseppe Benedetti curatore della mostra mercato – Possiamo dire che Murabilia si è confermata al vertice fra le manifestazioni di settore nel panorama nazionale”.

“Lucca Crea è soddisfatta dei risultati sia in termini di affluenza che di qualità culturale – aggiunge Maria Novella Dogliotti, responsabile eventi gardening e Polo Fiere -, cosa che fa ben sperare per la ripartenza del settore fieristico nazionale. Ancora di più se si considera che Murabilia è una manifestazione dalla logistica complessa, perché organizzata su due dei principali beni culturali della città: le Mura e l’Orto Botanico ed è nata proprio per farli conoscere e valorizzarli”.

Sancite durante la manifestazioni nuove collaborazioni, come quella con l’Ordine degli architetti della Provincia di Lucca, con due seguiti incontri, con Maria Chiara Pozzana ed Emanuela Morelli, e con l’Aipv – Associazione italiana professionisti del verde, con i quali inizierà un percorso sulla diffusione della cultura orticola.

Particolarmente gradita la novità della sezione dedicata ai giovani e giovanissimi giardinieri nel segno dello Young Gardening con la classe di erbologia per giovani maghetti, gli insetti strani, buoni e utili e le piante carnivore,così come l’atelier per creare oggetti artistici a tema vegetale, che ha permesso alle famiglie di venire a vivere Murabilia in sintonia e tranquillità, anche accompagnate da bimbi piccoli.

Apprezzate dal pubblico di appassionati le esposizioni come Botalia con le opere di pittura botanica di Angelo Speziale; Habitat dedicata alle eleganti e strane specie e varietà di Aracee, così come Legami Invisibili, la prima grande mostra organizzata in Italia dedicata alle composizioni floreali in carta, realizzate da una vera autorità del settore Giusy Ferrari Cielo, giudice internazionale e insegnante di composizione floreale.

Tanti gli ospiti internazionali e nazionali di primissimo piano: da Marco Cedeño Fonseca dell’Università della Costa Rica, agli esperti Oliver Colin, Gabriel Rochard e Abraham Rammeloo, all’architetto Paolo Pejrone, a Mario Mariani e Dino Pellizzaro, solo per citarne alcuni. In particolare, proprio a Pellizzaro e Pejrone, Murabilia ha attribuito il riconoscimento VerdeMente, che premia le maggiori figure che hanno apportato importanti novità nel mondo del giardinaggio e dell’orticultura.

Fra le novità editoriali anche il volume sui 200 anni dell’orto botanico di Lucca voluto dal Comune e Accademia Lucchese di Scienze lettere ed arti.

Siglata proprio a Murabilia anche la partnership tra Lucca Crea e l’Aist – Associazione italiana studi tolkieniani, con un accordo triennale sottoscritto da Emanuele Vietina, direttore di Lucca Comics & Games, e Roberto Arduini, presidente dell’Aist, durante l’incontro Piante di luce e oscurità da J.R.R. Tolkien al mondo reale svoltosi oggi (4 settembre) a Murabilia, alla presenza di Wu Ming 4, ospite della rassegna, e Alessandra Sani, curatrice dell’Orto Botanico di Lucca.

Quattro bromeliacee andranno ad arricchire le collezioni di piante tropicali epifite nell’irto botanico, utile alle attività didattiche rivolte ai più giovani. Infatti anche quest’anno Lucca Crea ha omaggiato il giardino scientifico lucchese con queste nuove piante, consegnate simbolicamente al dottor Antonio Marino, dirigente del settore cultura del Comune di Lucca.

Infine, il premio Paola Favilla, assegnato a un’imprenditrice donna, per evidenziarne le competenze e l’impegno in un settore ancora fortemente maschile, è stato attribuito a Valeria Parea e il suo Posto delle margherite.