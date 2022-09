A San Concordio un incontro alla scoperta dell’aviatore lucchese Carlo del Prete

Un incontro per conoscere l’aviatore lucchese Carlo del Prete.

Torna il tradizionale appuntamento con la storia e le imprese del pilota, in programma mercoledì (7 settembre) alle 21 nel giardino di casa della nipote in via di Ronco 188 a San Concordio. All’evento saranno presenti, tra gli altri, il sindaco, i piloti della 46esima Brigata Pisa e le Frecce tricolori. L’incontro, dal titolo Carlo del Prete, trasvolatore atlantico, è aperto a tutti.

Dopo un’introduzione della stessa nipote Alessandra del Prete, sarà poi il giornalista e storico Paolo Bottari ad approfondirne la storia e a ricordare quanto lo sfortunato pilota lucchese, sia ancora oggi ricordato in Italia e nel mondo e soprattutto in Brasile per le sue epiche imprese. Carlo del Prete è stato il primo uomo al mondo a sorvolare per tre volte l’Oceano Atlantico. Prese parte attiva alla Crociera Atlantica dall’Italia circumnavigando le Americhe, con De Pinedo e, soprattutto, al primo volo, senza scalo, dall’Italia al Brasile con Ferrarin, stabilendo una lunga serie di record di volo, velocità e durata, a cui non ha potuto dare un seguito per un banale incidente aereo che lo portò alla morte.

“Ma da quel momento, la sua gloria è divenuta immortale guadagnandosi l’etichetta di eroe dei due mondi – spiegano i promotori dell’iniziativa -. E con l’approssimarsi dell’anno del centenario dell’aeronautica, anche Carlo del Prete è pronto a ricevere i giusti onori e sarebbe l’occasione anche per la città per consacralo definitivamente tra i suoi grandi figli”.

Per informazioni è possibile chiamare il numero 3398420415.