Al Teatro del Giglio un laboratorio per imparare a ‘Raccontare Puccini’

Si stanno avvicinando anniversari importanti per Giacomo Puccini e il Teatro del Giglio intende proporre strumenti di conoscenza condivisa e partecipata per i cittadini lucchesi e per chiunque, da qualunque parte d’Italia, voglia confrontarsi con la vita e le opere del Maestro.

Il laboratorio Raccontare Puccini sarà quindi uno strumento per perfezionare le proprie doti di narrazione, e per questo è stato pensato come preferibilmente rivolto ad attori, registi, scrittori, ​musicisti​, giornalisti, insegnanti ma rimane comunque aperto a tutti.

Il laboratorio, rivolto a un massimo di 12 persone, si terrà al Teatro del Giglio, e si svilupperà attraverso nove incontri di due​​​​ ore ciascuno, che si terranno il 24 ottobre, il 7,12,13 e 21 novembre, il 5,12,17 e 18 dicembre, dalle 18,30 alle 20,30. A questi nove incontri se ne aggiungeranno ​due​ intensivi​ ​in due fine settimana di novembre e dicembre (nella fascia oraria che va dalle 17,30 alle 20,30), con un appuntamento conclusivo aperto al pubblico. Al laboratorio si prenderà parte in presenza, ma è prevista anche la possibilità di collegamento da remoto per i partecipanti fuori sede.

Ogni allievo riceverà una bibliografia minima, e dovrà arrivare al laboratorio con un desiderio più o meno preciso di lavoro su una fase della vita di Puccini o su una sua opera, in modo che nei giorni di laboratorio si possa collaborare alla creazione e alla drammaturgia del singolo frammento. Ognuno degli iscritti, una volta individuato il tema sul quale desidera lavorare, cercherà il proprio modo per raccontarlo attraverso una narrazione di massimo 15 minuti. I lavori, nel loro insieme, saranno un primo mosaico che nel tempo punta alla costruzione di un grande affresco del Maestro, cercando di restituire il più possibile la natura profonda dell’uomo e dell’artista, al di là delle facili semplificazioni e del già noto. Il laboratorio è affidato a Francesco Niccolini, drammaturgo esperto di narrazione e di ricostruzioni biografiche per il teatro (tra le più famose Itis Galileo con Marco Paolini, L’uomo che oscurò il sole. Vita di Molière con Alessio Boni e Cammelli a Barbiana. Don Lorenzo Milani e la sua scuola con Luigi D’Elia).

Gli interessati possono scrivere – entro il 7 ottobre, data ultima per presentare le domande di adesione – all’indirizzo c.russo@teatrodelgiglio.it inviando, rigorosamente in una pagina, una lettera di motivazione che racconti chi è il candidato, di quale argomento vorrebbe occuparsi e perché. Entro venerdì 14 ottobre verranno comunicati i nomi dei 12 partecipanti. La scelta dei partecipanti è a insindacabile giudizio del Teatro del Giglio; nessuna motivazione verrà inviata agli esclusi. La quota di partecipazione al laboratorio Raccontare Puccini è di 200 euro, comprensiva di titoli di ingresso per assistere alle prove generali degli spettacoli della Stagione Lirica 2022-2023 del Teatro del Giglio.