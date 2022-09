Fare spazio al coraggio: al via il convegno con oltre 30 incontri

Conto alla rovescia per la seconda convention di Spazio Spadoni dal titolo Fare spazio al coraggio con un calendario ricco di ospiti nazionali ed internazionali.

Il programma che accompagnerà per l’intera settimana dal 7 all’11 settembre prossimi, alternerà oltre 30 incontri con più di 40 relatori e nella prima giornata troverà spazio anche Economy of Francesco (Movimento internazionale di giovani economisti, imprenditori e change-makers nato per volere di Papa Francesco nel 2019 e volto alla costruzione di processo verso una nuova economia inclusiva) di cui Spazio Spadoni è partner officiale.

La convention inizierà con un’ospite di spicco per il mondo della fede e dell’economia italiana, sarà infatti in diretta on-line alle 9, suor Alessandra Smerilli, economista, accademica e religiosa italiana che dal 2019 è stata nominata da Papa Francesco consigliera dello stato della Città del Vaticano e consultore della segreteria generale del sinodo dei vescovi, ed infine segretario del dicastero per il servizio dello sviluppo umano integrale, che comincerà questa rassegna con il suo incontro dal titolo Donna e coraggio in un’economia sostenibile.

A seguire, in previsione dell’incontro con Papa Francesco il 24 settembre ad Assisi, il secondo incontro alle 11, vedrà protagonisti in diretta on-line, monsignor Domenico Sorrentino, vescovo di Assisi, Nocera Umbra, Gualdo Tadino e Foligno, segretario della Conferenza episcopale umbra, con delega per il laicato, per la famiglia e la vita e per l’educazione, la scuola e l’università e presidente del comitato organizzatore di The Economy of Francesco, insieme a Valentina Rotondi, ricercatrice presso l’Università di Scienze e Arti Applicate della Svizzera Italiana e ricercatrice associata al Leverhulme Center for Demographic Science e il Nuffield College ed economista di The Economy of Francesco, che racconteranno Il coraggio di Francesco.

Il pomeriggio alle 15 ci sarà l’incontro Il coraggio di raccontare, con le parole e con la musica. Un’ amicizia a Kabul, con le due protagoniste in collegamento da remoto: Barbara Schiavulli, corrispondente di guerra, scrittrice e cofondatrice della testa giornalista Radio Bullets, e Mashal Arman, cantante afgana, la quale alterna la sua attività artistica fra il canto lirico, il teatro musicale e la conservazione della musica popolare afgana.

Seguirà un momento di confronto diretto alle 17, con lo staff economy of Francesco in collegamento on-line, che aggiornerà sulla visita di Papa Francesco ad Assisi nell’ambito dell’incontro promosso dal pontefice che unisce giovani economisti e imprenditori: “Un evento – ha detto Papa Francesco – che ci aiuti a stare insieme e conoscerci, e ci conduca a fare un “patto” per cambiare l’attuale economia e dare un’anima all’economia di domani”.

Quest’anno ci saranno anche due momenti di Spazio Libro, e il primo incontro di questa edizione sarà alle 19, con Don Emanuele Andreuccetti, sacerdote della diocesi di Lucca, ideatore del premio letterario nazionale Carlo Piaggia e scrittore, che presenterà il suo libro Luz. E se la tua città nascondesse molto di più di ciò che vedi.

A concludere questa prima e già intensa giornata, ci sarà alle 21,15, Roberto Giovannini, videomaker, documentarista, fotografo e membro dell’associazione documentaristi italiani Doc – it, con il suo viaggio attraverso le foto e i racconti dell’Autore dal titolo Il coraggio vince la paura.

Se interessati a partecipare in presenza (al convento di San Cerbone, in via della Fornace, 1512, 55050, Lucca) contattare la segreteria via email a segreteria@spaziospadoni.org”, mentre la partecipazione online è libera e i link saranno visibili sul nostro sito nella sezione Fare Spazio al Coraggio.