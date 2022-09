Coinvolgente, emozionante, poetico e vitale. Ieri sera (5 settembre) Tosca Donati ha concluso a Lucca con un grande successo il suo tour Morabeza d’estate, ospite d’onore del Lucca Jazz Donna. Uno spettacolo vero e proprio, più che un concerto, che ha proposto un viaggio musicale tra Italia, Francia, Est Europa, Nord Africa per spingersi fino al Brasile e al Centro America. Sul palco del San Francesco, insieme alla bravissima cantante romana, una band davvero eccezionale a cui Tosca ha lasciato ampio spazio di espressione, rendendo lo spettacolo un’opera corale e polifonica. Divertito e partecipe il pubblico che ha affollato la chiesa, quello delle grandi occasioni, composto anche da tante persone provenienti da tutta la Toscana, e ha apprezzato il concerto cantando e anche ballando sui ritmi latini e sulle pizziche proposte dal palco.

Il concerto di Tosca ha chiuso la diciottesima edizione del Lucca Jazz Donna, festival promosso dal Circolo del jazz di Lucca, in collaborazione con Real Collegio e il sostegno di Provincia e Comune di Lucca, Comune di Capannori, Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Fondazione Banca del Monte di Lucca e della Regione Toscana, che si conferma una delle manifestazioni più originali e apprezzate, anche a livello nazionale.

Foto 2 di 2



Proprio in questi giorni, infatti, Lucca Jazz Donna ha ricevuto un importante riconoscimento al festival Il jazz italiano per le terre del sisma che si è tenuto a L’Aquila. Qui alla manifestazione lucchese è stata assegnata una menzione speciale all’interno del Premio per il Gender Equality. Nella motivazione si citano il coraggio e la determinazione con cui Lucca Jazz Donna affronta da anni la questione delle pari opportunità in ambito musicale e si riconosce l’instancabile impegno per dare alle donne opportunità di esibirsi e di lavorare.