Open Gold, il concerto del duo Rossi e Bezzicheri apre la decima edizione

Al via Open Gold, la rassegna tradizionalmente organizzata dal conservatorio Boccherini a settembre e arrivata alla decima edizione.

Saranno il violista Danilo Rossi e il pianista Stefano Bezziccheri a salire sul palco dell’Auditorium del Suffragio giovedì (8 settembre) alle 21, per sancire l’inizio del festival che per un mese porterà a Lucca grandi interpreti. Eccelsa la qualità del duo, un sodalizio trentennale che lo ha portato a esibirsi davanti al pubblico di tutto il mondo. A testimonianza della grande amicizia e che lega i due, Rossi ha voluto Bezziccheri al suo fianco anche nel concerto che ha segnato il suo saluto al Teatro alla Scala di Milano, pochi mesi fa, quando ha lasciato l’orchestra dove per oltre 30 anni ha ricoperto il ruolo di prima viola.

Il programma prevede Brahms, con la Sonata op. 120 n° 2 in mi bemolle maggiore per viola e pianoforte; Ravel con la Pavane pour une infante défunte; Nanni con Blues dalla Sonata per viola e pianoforte e, infine, Le Gran Tango di Piazzolla. Imperdibili e attesi i bis di Rossi, che nei suoi concerti ama stupire la platea con interpretazioni inaspettate, spesso caratterizzate dalla contaminazione di generi e sempre testimonianza del suo virtuosismo. Durante il suo soggiorno a Lucca, Rossi sarà anche protagonista di un importante momento di formazione per allievi del conservatorio ed esterni. Terrà infatti una masterclass incentrata sulla musica da camera dal 7 al 9 settembre, alla quale seguirà il concerto con i suoi allievi, il 9 settembre alle 21.

Il concerto è a ingresso gratuito ma è necessaria la prenotazione tramite la piattaforma Eventbrite (clicca qui). Per maggiori informazioni sul programma e sulle masterclass è possibile visitare il sito boccherini.it.