Festival del cinema di Venezia, la regista lucchese Lavinia Andreini sfila sul red carpet

La giovane regista 25enne lucchese Lavinia Andreini, vincitrice del contest indetto da Campari Red Passion Movie Contest, ha sfilato sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia insieme alla protagonista del suo video, Rebecca Tozzetti. Al video hanno collaborato il make-up artist Tommaso Paolicchi e per quanto riguarda la location il Cinema Moderno di Lucca.

Lavinia Andreini già nel 2018, selezionata per l’iniziativa 3 Days in Cannes al Festival del cinema di Cannes, quest’anno ha deciso di indossare un abito con un look trasgressivo realizzato dalla giovane stilista francese Mathilda Moos, mentre gli orecchini a forma di orecchie da Elfo, sono stati indossati per promuovere il cortometraggio fantasy My Self che al momento Lavinia ha in produzione.

My Self un cortometraggio patrocinato dal Comune di Lucca, Fondazione Kennedy Italia, LuccaComics&Games, Lucca Crea, Associazione Adipa, Associazione Arcigay, Toscana Pride, Mamamia, l’Associazione LuccAut, l’Associazione Polyedric Visions, We Are Youth Movement , Minì Italia, Crea Fx e sponsorizzato dalla Tipografia Rgm e dalla Palestra Ego Wellness Resort. Inoltre il progetto vanta la partecipazione della nota autrice fantasy italiana Licia Troisi. Chiunque può partecipare al progetto sul sito di crowdfunding (clicca qui).