“Lascia che sia”, ad Altopascio l’ultimo libro della psicologa Gabriella Picerno

Appuntamento con la letteratura ad Altopascio. Questo venerdì (9 settembre) alle 21 nella sala Mediateca in piazza Ospitalieri si terrà la presentazione del libro della psicologa Gabriella Picerno Lascia che sia – Eros, sentimenti, desideri, passioni per la Gd Edizioni.

L’evento, realizzato dal Comune in collaborazione con il salotto artistico letterario Le Sughere del Marginone, vedrà l’apertura da parte dell’assessore alla cultura Alessio Minicozzi a cui seguirà la presentazione dello scrittore altopascese Franco Donatini e l’intervento del poeta locale Marcello Lazzeri. Nell’incontro con l’autrice si parlerà del libro dedicato dunque all’amore e non solo. Il volume, sulla base delle storie dei pazienti, è un viaggio nei sentimenti, nel coraggio di viverli, di cadere e rialzarsi perché amare è un atto creativo straordinario.

Cosa sappiamo dell’amore? E del sesso? La passione, il desiderio, quale posto occupano nella nostra vita? L’affettività è un universo che non conosce genere di appartenenza e riguarda tutti, giovani e meno giovani. Farsi catturare dall’amore non è facile, c’è chi si abbandona entrando nel cuore dei sentimenti, c’è chi rifugge per paura di venirne travolto. L’amore, si sa, altera gli equilibri acquisiti e non accetta facili compromessi. Non tutti accettano questa rivoluzione e si adagiano nel porto sicuro e tranquillo, nascondendosi dietro gesti, azioni e luoghi ripetitivi. Accantonano ogni desiderio, reprimendo ogni spinta vitale lasciandosi catturare dagli impegni familiari e lavorativi. Un affaccendarsi che impedisce di vivere e coltivare affetti autentici. Ma l’insoddisfazione e l’angoscia possono prendere il sopravvento, lasciando segni di sofferenza nel corpo e nella psiche. Il volume, impreziosito dalle storie dei pazienti, è un viaggio nei sentimenti, nel coraggio di viverli, di cadere e rialzarsi perché amare è un atto creativo straordinario attraverso il quale il nostro cervello elabora le soluzioni migliori, le strategie più efficaci.

L’autrice

Gabriella Picerno è psicologa, pedagogista, consulente in sessuologia, esperta in psicologia del disegno infantile e dell’apprendimento. È direttore del Centro di documentazione educativa Il Grillo Parlante di Rufina (Firenze). Da anni è impegnata in progetti di formazione e interventi di educazione alla genitorialità, all’affettività e alla sessualità. Si occupa di problematiche familiari quali la separazione e il divorzio. Svolge attività professionale su tematiche come la formazione dei docenti, il disagio scolastico, i disturbi dell’apprendimento e di relazione.

Appassionata di pittura e fotografia, è autrice anche di poesie e racconti che hanno ottenuto numerosi riconoscimenti. Oltre a questo libro, ha scritto numerosi saggi, tra cui Genitori separati. Bambini divisi (con Evelina Fazzi), Le parole dell’educazione (con Susanna Berretti), Due genitori due case (con Evelina Fazzi) , Dal dire al fare, Il benessere emotivo negli adolescenti (con Luana Collacchioni), Famiglie stra-ordinarie, Le mie famiglie (con Evelina Fazzi sulla famiglia ricostituita), con Cristina Desideri: La bambola di Giada sul tema dell’abuso e della pedofilia e Sussurri e maree. Lampi di poesia per intimi sorrisi.