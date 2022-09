Notre Dame de Paris, l’opera moderna più famosa al mondo e spettacolo tra i più imponenti mai realizzati, celebra nel 2022 i 20 anni dall’esordio in Italia, avvenuto il 14 marzo del 2002 al GranTeatro di Roma, costruito appositamente per l’occasione per volontà di David Zard. A partire dal marzo scorso lo spettacolo musicato da Riccardo Cocciante è tornato in tour in tutta Italia, partito da Milano e approda nel Gran Teatro Giacomo Puccini di Torre del Lago per 4 date da domani 8 all’11 settembre.

In occasione dell’anniversario, solo ed esclusivamente per il 2022 lo show avrà come protagonista l’intero cast originale del debutto, con il grande ritorno di Lola Ponce nei panni di Esmeralda. Insieme a lei, sul palco ci saranno Giò Di Tonno (Quasimodo), Vittorio Matteucci (Frollo), Leonardo Di Minno (Clopin), Matteo Setti (Gringoire), Graziano Galatone (Febo) e Tania Tuccinardi (Fiordaliso).

Pietra miliare dello spettacolo italiano e mondiale, Notre Dame de Paris ha stupito milioni di spettatori con il fascino di un’opera che non finirà mai di emozionare, raccontando il mondo moderno attraverso una storia di tempi passati. L’eternità dell’amore risuona potente nelle musiche, nei passi e nelle coreografie, nelle parole e nelle azioni dei protagonisti, colmando gli occhi dello spettatore di meraviglia per uno show che si fa amare ogni volta di più. L’opera racchiude un’alchimia unica e irripetibile, la firma inconfondibile di Riccardo Cocciante rende le musiche sublimi, regalando allo spettacolo un carattere universale. Il magistrale adattamento di un romanzo emozionante, come quello scritto da Victor Hugo, ad opera di Luc Plamondon e di Pasquale Panella, diretto dal sapiente regista Gilles Maheu, si affianca alle coreografie e ai movimenti di scena ideati da Martino Müller. I costumi sono di Fred Sathal e le scene di Christian Ratz. Un team di artisti di primo livello che ha reso quest’opera un assoluto capolavoro.

L’opera debuttava al Palais des Congrès di Parigi il 16 settembre 1998, e fu subito trionfo. Quattro anni dopo, David Zard produceva la versione italiana con l’adattamento di Pasquale Panella: il 14 Marzo 2002, al Gran Teatro di Roma, costruito per l’occasione, si teneva la “prima” di quello che sarebbe stato il musical dei record; un’emozione che, da allora, ha “contagiato” circa tre milioni di persone. Un successo travolgente non solo in Francia e in Italia.

A Torre del Lago Notre Dame torna per la sesta volta . Lo spettacolo è andato in scena nel 2002 il primo anno di uscita in Italia e fu messo in scena alla Cittadella del Carnevale. E’ tornato poi nel 2008, nel 2012, nel 2016 nel 2017 e infine nel 2022 per 4 serate che si prevedono di gran pieno.

Biglietteria Fondazione Festival Pucciniano: Tel. 0584359322.