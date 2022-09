Serata di tango con Pablo Valentin Moyano al Pinturicchio

L’associazione Tango Querido organizza a Il Pinturicchio, centro commerciale e culturale di viale Batoni 127 a Borgo Giannotti, PinturTango.

Appuntamento sabato (10 settembre) dalle 18 alle 2 della notte nella sala della musica e della cultura. Protagonista sarà Pablo Valentin Moyano, membro del Consiglio internazionale della danza (Cid) dell’Unesco, maestro e ballerino argentino di fama mondiale, coach dei maestri della trasmissione Ballando con le stelle dal 2013.

“Sono previste lezione prova gratuite a tutti i livelli – spiega Doris Tassoni – dalle ore 18 alle 19 lezione primi passi, dalle 19 alle 20 lezione intermedi 1 e 2, dalle 20 alle 21 lezione avanzati. I corsi si terranno tutti i martedì presso la scuola Solodanza in via Stipeti a Guamo a partire dal 20 settembre prossimo. Consigliamo la prenotazione per la lezione prova per ospitarvi al meglio. Utile per far conoscere anche persone senza partner per poi mantenere un equilibrio tra uomini e donne. Dalle ore 22 la serata proseguirà con la Milonga con Fabrizio Frappi in Consolle. Per le prenotazioni chiamare i numeri: 340 4080259 oppure 328 9681669″.