Domani (10 settembre) alle 21 al Teatro del Giglio torna il tradizionale appuntamento lirico realizzato dall’associazione Lucchesi nel Mondo in collaborazione con il Teatro del Giglio. Sin dal 2001 l’associazione ha realizzato nella città eventi musicali in occasione del rientro sul nostro territorio per le celebrazioni della Santa Croce dei conterranei che vivono all’estero, momenti artistici particolarmente apprezzati anche dai cittadini lucchesi e dai numerosi turisti che nel mese di settembre visitano la città. Questi appuntamenti sono stati caratterizzati negli ultimi anni dalla sinergia tra Associazione Lucchesi nel Mondo e Teatro del Giglio, e hanno portato alla realizzazione di concerti di grande prestigio e significato artistico.

L’edizione 2022 del concerto per la Santa Croce porta per l’occasione sul palcoscenico del Teatro del Giglio un programma interamente dedicato alle arie e ai duetti tratti dalle opere di Giacomo Puccini e Alfredo Catalani, interpretato da artisti di assoluta levatura. La voce femminile sarà quella del soprano Yasko Sato, artista giapponese formatasi in Italia con Raina Kabaivanska, fin dal suo debutto nel 2005 si è imposta nei più importanti teatri con ruoli di grande repertorio riscontrando il favore sia del pubblico che della critica. Insieme a Sato, il tenore brasiliano Max Jota e il bass-baritono lucchese Roberto Lorenzi: entrambi hanno al proprio attivo una carriera costellata di successi internazionali sia sul palcoscenico che in importanti concorsi lirici. Al pianoforte, il Maestro Chiara Mariani.

L’evento, dedicato alla memoria di Bernardo Romei – giovane Lucchese nel Mondo di Bangkok improvvisamente e prematuramente scomparso, appassionato di arte e sport, tra i fondatori della squadra di Rugby della città di Lucca -, è il consueto omaggio musicale per la Santa Croce attraverso il quale la grande comunità associativa dei Lucchesi nel Mondo si riunisce simbolicamente e non solo nel nome delle tradizioni cittadine e della musica dei grandissimi compositori cui la città di Lucca ha dato i natali.

Il concerto lirico per la Santa Croce 2022 è realizzato grazie al fondamentale contributo di Rotary Club di Lucca e Mondialcarta spa, nel segno di The Lands of Giacomo Puccini, e inserito nella programmazione ViviLucca.

L’attività del Teatro del Giglio è realizzata e promossa grazie al contributo del Comune di Lucca, e con il sostegno di Ministero della Cultura, Regione Toscana, Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Fondazione Banca del Monte di Lucca, Unicoop Firenze.

I biglietti (posto unico 15 euro) sono in vendita alla biglietteria del Teatro del Giglio e online su ww.ticketone.it. Per informazioni, scrivere a biglietteria@teatrodelgiglio.it o telefonare, in orario di apertura al pubblico, al numero 0583 465320.