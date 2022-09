Josu De Solaun in concerto a Lucca per Boccherini Open Gold

Vincitore del primo premio alla tredicesima edizione del prestigioso concorso pianistico internazionale Enescu di Bucarest (vinto nel tempo da pianisti come Radu Lupu, Elisabeth Leonskaja e Dmitri Alexeev), Josu De Solaun sarà in scena a Lucca domani sera (10 settembre), alle 21 all’auditorium del Suffragio per Open Gold 2022, rassegna organizzata dal conservatorio Boccherini.

Pianista iberico tra i nuovi astri della tastiera, è considerato uno dei giovani talenti più interessanti della scena internazionale, De Solaun si è laureato alla Manhattan School of Music, dove i suoi due insegnanti principali sono stati i pianisti Nina Svetlanova e Horacio Gutierrez. La sua attività concertistica è quella dei grandi protagonisti, con esibizioni nelle principali sale e nei più importanti teatri al mondo, dal Teatro Marinskij di San Pietropurgo alla Carnegie Hall e al Metropolitan di New York.

A Open Gold presenta un programma molto affascinante che va dalla Sonata in do minore, Hob. XVI/20 di Haydn, considerata da molti come una delle più belle che il compositore abbia scritto, al celebre Mephisto Walzer di Liszt, passando per l’altrettanto celebre Sei pezzi (Klavierstücke) per pianoforte, op. 118 di Brahms, del quale saranno eseguiti anche i Tre Intermezzi Op. 117, e lo Chopin della Ballata n. 4 in fa minore Op. 52 e del delicato e intimo Notturno Op. 62 n. 1.

In questi giorni De Solaun è al Boccherini anche per una interessante masterclass rivolta agli allievi del conservatorio e per studenti esterni, che hanno così l’opportunità di perfezionarsi con un assoluto talento della tastiera.

Il concerto è a ingresso gratuito ma è necessaria la prenotazione tramite la piattaforma Eventbrite (clicca qui).