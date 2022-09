“Time Machine”, al via il tour europeo dello spettacolo Made in Lucca

Nei prossimi giorni si terranno al teatro Pacini di Pescia le prove di allestimento dello spettacolo Time machine in preparazione del tour europeo della band Pink Floyd History, prodotta dalla casa di Produzione 9 Muse, della quale fanno parte anche Lucca Biennale e Accademia cinema e recitazione Toscana.

Il tour Time Machine sarà nei palazzetti e toccherà numerose città europee fino alla fine di dicembre. La band, considerata il miglior tributo dei Pink Floyd esistente in Europa, realizza uno spettacolo immersivo, che porta gli spettatori ad esplorare l’universo immaginario della band di Waters, Gilmour, Wright e Mason grazie a luci e videoproiezioni mirate a ricreare non solo le atmosfere floydiane, ma a raccontare una vera e propria odissea, attraverso mezzo secolo di sperimentazione musicale, storia del costume, eventi.

“Pink Floyd History è diventata una esperienza unica, imperdibile nel corso degli anni. L’aspetto straordinario è che più volte ci siamo trovati con un pubblico di molte migliaia di persone, che chiede autografi, fa standing ovation, si complimenta. Una fama che a volte rasenta il delirio, proprio non ce lo aspettavamo – dice Massimiliano Salani, direttore musicale dello spettacolo -. Forse il successo è derivato dal fatto che lo spettacolo ripropone gli stadi della carriera della band britannica attraverso una vera narrazione, che non è solo musicale ma anche per immagini, informazioni ed aneddoti”.

Lo spettacolo è un viaggio in oltre 50 anni di storia musicale e di costume, ricreati in uno show ad alto tasso di emozione. Il tour sta per arrivare in Polonia, Repubblica Ceca, Slovenia, Croazia, Svizzera, Ungheria, Italia.

“Facciamo produzione dal 2001. Adesso siamo a Pescia a realizzare l’allestimento di questo show, e poi gireremo tutta l’Europa. Siamo diventati come volume di affari nel corso degli anni uno dei più grandi produttori di spettacolo della Toscana, sono molto contento del successo realizzato insieme a Simone Giusti, nostro partner da sempre – afferma Emiliano Galigani, regista e produttore -. Tutto il gruppo di lavoro parte da Lucca: produzione, organizzazione e band; è un successo internazionale anche per la nostra città, che prosegue con altre produzioni. Non credo accada sovente che una compagnia di spettacolo lucchese abbia fatto così tanto successo all’estero, con pubblici così elevati. Parliamo di 3 o 4 mila spettatori a data. Mi sarebbe piaciuto poter fare l’allestimento e realizzare questo show per la città, ma non è possibile farlo al Giglio, non ci sono le condizioni. Peccato, ogni tanto sarebbe bello tornare a casa”.

Dopo i sold out in tutta Europa, il nuovo tour partirà in Polonia, da Varsavia, per toccare oltre 25 città e tre capitali. Le date italiane saranno nella seconda parte del tour e nel 2023. Appuntamento ad Assago, A Milano ed Udine, per il momento uniche date italiane.