Centro storico, ultimo appuntamento con le esposizioni de “I fossi dell’arte”

Centro storico, ultimo appuntamento con I fossi dell’arte in programma sabato 8 ottobre dalle 16,30 alle 21,30 in via del Fosso e piazza San Francesco.

La quarta edizione delle esposizioni artistiche nate per promuovere una parte della città poco conosciuta come via del Fosso è organizzata da Arci Lucca e Versilia insieme al pittore lucchese Fabrizio Barsotti, da sempre impegnato attraverso la sua pittura che ha il suo studio in via del Fosso 153.

Un evento sostenuto dal collettivo Vivi i fossi e inserito dal Comune di Lucca nel calendario degli eventi Vivi Lucca.

Per partecipare gli artisti interessati possono contattare Fabrizio Barsotti al numero 3937498290.