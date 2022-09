“Da un suono all’altro”, in piazza San Michele torna il concerto della Filarmonica Puccini

Dopo due anni di stop, torna, in piazza San Michele il concerto per la festività di Santa Croce Da un suono all’altro con la Filarmonica Giacomo Puccini di Segromigno in Monte organizzato dall’associazione artistico culturale Aps Laboratorio Brunier.

Il concerto, presentato da Loredana Bruno, si terrà mercoledì (14 settembre) alle 18,30 con un programma che tratterà alcune fra le più belle pagine d’Operetta, della canzone napoletana, e del musical. Protagonisti dell’evento saranno la soprano Maria Bruno e il tenore Carlo Messeri con la partecipazione della Filarmonica G. Puccini diretta dal Maestro Carlo Bardi.