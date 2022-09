Dalla mostra ‘Navi di carta’ al libro di Mangini: settimana ricca per ‘I Musei del sorriso’

Dall’inaugurazione della mostra Navi di Carta, alla presentazione del libro Il potere del Sorriso del comico e Tik Toker Arnaldo Mangini per finire con lo spettacolo Quel folletto è Gianni Schicchi. A Lucca il festival I Musei del Sorriso, organizzato dal Sistema Museale territoriale della provincia di Lucca, presenta un carnet ricco di eventi, sempre a ingresso libero.

La settimana si apre con l’inaugurazione, domani (13 settembre) alle 11, nella Sala Tobino di Palazzo Ducale della mostra Navi di carta. Cento anni di emigrazione italiana oltre oceano. Ad dare il via all’esposizione l’intervento del presidente della Provincia di Lucca, Luca Menesini, del sindaco Mario Pardini, della presidente della Fondazione Paolo Cresci, Ave Marchi, della presidente dell’Associazione Lucchesi nel Mondo, Ilaria Del Bianco, del vicepresidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Raffaele Domenici e dei curatori, Massimo Cutò, giornalista, collezionista, amico di Paolo Cresci, e Pietro Luigi Biagioni, direttore della Fondazione Paolo Cresci.

Con ingresso libero, la mostra offre l’occasione di vedere una preziosa raccolta di manifesti pubblicitari di viaggi nell’ignoto e promesse di vite migliori, manifesti a colori, dépliant, foto d’epoca e lettere, ma è anche l’opportunità per celebrare il 20° anniversario della Fondazione Paolo Cresci per la storia dell’emigrazione italiana e, insieme, i 25 anni trascorsi dalla scomparsa di Paolo Cresci, instancabile raccoglitore di testimonianze sull’emigrazione italiana.

Mercoledì (14 settembre), alle 17 a Palazzo Ducale (in piazza Napoleone a Lucca), nell’Antica Armeria, si presenta il libro Il potere del Sorriso di Arnaldo Mangini: comico fra i più famosi, ha mosso i primi passi come sosia di Mr. Bean partecipando a tantissime trasmissioni televisive di Rai, Mediaset e Sky. Oggi integra show dal vivo e online grazie alla sua comicità basata ampiamente sul linguaggio del corpo. Attualmente è il secondo content creator italiano su TikTok, dove in pochissimo tempo ha raggiunto un seguito di oltre venti milioni di follower da tutto il mondo. L’evento è organizzato in collaborazione con il Museo del Risorgimento e il Museo Paolo Cresci per la storia dell’emigrazione italiana.

Giovedì (15 settembre) alle 18, alla Casermetta San Colombano, sulle mura di Lucca, va in scena Quel folletto è Gianni Schicchi. A cura di Nicola Fanucchi, spettacolo realizzato in collaborazione con il Puccini Museum di Lucca.

