Santa Croce, l’Associazione dei campanari lucchesi torna ad animare il centro storico

Per il terzo anno consecutivo, in occasione della Santa Croce, sarà l’Associazione dei campanari lucchesi ad animare il centro storico di Lucca.

Alle 12 di domani (13 settembre) i soci suoneranno l’Angelus solenne dai campanili di San Tommaso in Pelleria, Santi Giovanni e Reparata, San Pietro Somaldi.

“La sera risuonerà il concerto della Basilica di San Frediano per l’uscita dei Primi Vespri celebrati nella Cattedrale e nel corso dell’ora che precede la partenza della Luminara – dicono dall’associazione -. Con grande dispiacere annunciamo che, a partire da questa edizione della nostra iniziativa, non risuonerà più il concerto della chiesa Cattedrale per questioni di sicurezza che non dipendono da noi.

Ci auguriamo davvero che in futuro ci possano essere le condizioni giuste per una doverosa riqualificazione di questo importante complesso campanario”.