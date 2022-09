Aldes porta in San Girolamo l’anteprima nazionale di Tomorrow’s Parties

Grande appuntamento con una anteprima nazionale al teatro di San Girolamo.

Il 29 w 30 settembre e l’1 e 2 ottobre prossimi Aldes, infatti, presenterà un evento eccezionale: l’anteprima nazionale della versione italiana di Tomorrow’s Parties, uno dei lavori più felici dei Forced Entertainment, compagnia storica della drammaturgia contemporanea britannica, cui il Festival d’Automne di Parigi ancora nel 2021 ha dedicato una rassegna antologica.

Dopo le decine e decine di rappresentazioni in inglese in tutta Europa, Usa e Australia, lo spettacolo arriva finalmente in Italia e, grazie alla fiducia che Forced Entertainment ha accordato ad Aldes, per la prima volta sarà non in lingua originale ma in italiano, con in scena alcuni fra i maggiori interpreti della scena contemporanea italiana: Marco Cavalcoli nel ruolo maschile e, di volta in volta, Caterina Simonelli e Deniz Ozdogan ad alternarsi nel ruolo femminile.

Tomorrow’s Parties parla del futuro: in scena una donna e un uomo che chiacchierano avanzando le ipotesi più diverse su cosa avverrà in futuro. Una drammaturgia e un linguaggio semplicissimi, accessibili, comprensibili e godibili da tutti, il cui risultato però è uno straordinario e coloratissimo affresco, a tratti comico, a tratti tragico, delle speranze, delle paure, dei valori e dei riferimenti culturali di un momento storico (il 2011 – anno di debutto dello spettacolo) abbastanza vicino da consentirci di riconoscerci ancora pienamente in ciò che dicono gli attori ma nel contempo abbastanza lontano da collocare lo spettatore di oggi già nel futuro che il testo prova ad immaginare.

Un testo che oggi possiamo definire per molti aspetti profetico dal momento che più di una delle cose che nel testo vengono menzionate come remote eventualità si sono nel frattempo, malauguratamente, avverate. Il risultato è un’opera gentile, toccante e profonda che è contemporaneamente poetica, etica e politica.

Un evento che per alcuni giorni rende Lucca una destinazione obbligata per tutti quelli che desiderano seguire le nuove idee che attraversano la scena teatrale europea.