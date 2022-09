I balestrieri delle Contrade San Paolino di Lucca partecipano al campionato italiano Litab di tiro con la balestra antica da banco. Appuntamento a Chioggia sabato (17 settembre) e domenica per la gara a squadre e quella individuale. Dovranno sfidare 11 compagnie da tutta Italia per mantenere il titolo di campioni italiani conquistato nel 2019 a Montefalco e per sfilare il titolo di campione italiano a Beatrice Parlanti di Gualdo Tadino, campionessa in carica nella gara individuale.

I balestrieri delle Contrade San Paolino, associazione di promozione sociale per la rievocazione storica a Lucca, si confronteranno con i migliori balestrieri provenienti dalle città di Amelia, Assisi, Gualdo Tadino, Iglesias, Montefalco, Norcia, Pisa, Prarostino, Terra del Sole, Ventimiglia, oltre ai chioggiotti padroni di casa.

I tiratori di San Paolino che si sono conquistati il posto per gareggiare al campionato italiano dopo le selezioni sono: Giovanni Barsanti, Francesco Bianchini, Giacomo Bini, Lorenzo Coppi, Mauro De Luca, Valentina Fatiguso, Cristina Fenili, Francesco Finelli, Antonino Lino, Samuele Lombardi, Matteo Naletto, Filippo Rossi, Giampaolo Russo, Simona Stefani, Toraldo Giovanni e Mauro Tolomei. Saranno accompagnati in trasferta dal gruppo dei tamburini e dei figuranti della stessa associazione.

La Litab, Lega italiana di tiro alla balestra, raccoglie 22 città che vantano antiche tradizioni medievali tra le quali 12 il tiro con la balestra da banco.

Il prossimo appuntamento su suolo lucchese con l’associazione sarà in occasione del palio di Santa Croce, che si terrà il 25 settembre in piazzale Arrigoni. Da ottobre prenderanno il via i corsi per principianti di tiro con la balestra e di tamburo.

Per conoscere e seguire le attività delle Contrade San Paolino, per contatti e informazioni: https://consanpaolino.org, https://fb.com/consanpaolino, https://instagram.com/consanpaolino.