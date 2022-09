Torna LuccAutori, 25 i racconti premiati. Tra gli ospiti del festival il regista Enrico Vanzina

Enrico Vanzina, Sergio Staino, Giordano Bruno Guerri, ma anche Marco Frittella e Melania Soriani. Sono solo alcuni dei grandi protagonisti che parteciperanno alla ormai 28esima edizione di LuccAutori, il festival che da oltre vent’anni affianca il premio letterario Racconti nella rete.

Il festival, che ripartirà dal 17 settembre al 2 ottobre, è stato presentato questa mattina (15 settembre) dal direttore artistico Demetrio Brandi, dall’assessore alla cultura Mia Pisano, dal Rotary Club Lucca e da Isabella Tobino.

Gli incontri, che vedranno protagonisti i 25 vincitori del premio Racconti nella rete e noti personaggi del mondo della cultura e dello spettacolo, si svolgeranno in diverse location del centro storico, e non solo: tra queste la biblioteca Agorà, Palazzo Bernardini, Villa Bottini e il Cinema Roma di Barga.

Il premio letterario, ricordiamo, è stato organizzato sul sito raccontinellarete.it e quest’anno vedrà la pubblicazione di ben 25 racconti vincitori in un’antologia che sarà presentata in anteprima al festival.

Ma veniamo al programma. Si parte sabato (17 settembre) alle 10 alla biblioteca Agorà con la scrittrice e docente Eleonora Sottili, che incontrerà i partecipanti ai corsi di scrittura organizzati da LuccAutori. Nell’occasione si parlerà del suo libro Senti che vento, edito da Einaudi.

Come sempre, grande attenzione rivolta anche ai giovani, coinvolti nel programma del festival per la mostra Racconti a colori. Prima dell’inaugurazione, che si terrà il 24 settembre alle 11 a Villa Bottini, Melania Soriani presenterà il suo ultimo libro ‘Bly’.

La mostra vedrà la partecipazione del liceo artistico Passaglia, impegnati tutta l’estate a realizzare disegni ispirati ai 25 racconti vincitori del premio.

A Villa Bottini, sempre il 24 settembre, sarà allestita una mostra dal titolo Quei cari racconti di una volta. Qui, spazio anche a Pier Paolo Pasolini in occasione dei cento anni dalla sua nascita.Tra le opere in mostra quelle di Sergio Staino, Bruno Bozzetto, Lido Contemori, Massimo Cavezzali, Giuliano Rossetti e Marco De Angelis.

Come annunciato, un ospite d’eccezione sarà Enrico Vanzina: il regista arriverà alla Fondazione Giovanni Pascoli di Barga dopo aver ricevuto il Premio Casinò di Sanremo1905 per la narrativa per l’opera Diario Notturno. Mercoledì 28 settembre alle 10 Vanzina terrà anche un incontro con gli studenti al cinema Roma di Barga.

Oltre agli scrittori esordienti, in questi anni – ricordiamo – LuccAutori ha ospitato grandi personaggi del mondo della cultura e dello spettacolo come Alda Merini, Bruno Lauzi, Irene Pivetti, Gianluca Grignani, Silvio Muccino, Piero Angela, Francesco Guccini, Roberto Vecchioni, Roberto Giacobbo, Carlo Verdone e molti altri.

“Un festival, nato nel 1994, che ha dato una ribalta a tanti scrittori e che ha fatto incontrare gli autori premiati con i protagonisti della vita culturale e artistica del nostro paese – ha detto Demetrio Brandi – Racconti nella rete è ormai considerato il più grande premio nazionale per inediti online. Online si potrà anche partecipare: per chi non potrà venire a Lucca, ci sarà anche la possibilità di assistere agli eventi in diretta streaming sulla pagina YouTube Live Love Lucca del Comune di Lucca, che ringrazio come sempre per il supporto”.

“Questo è un bellissimo esempio di come si fa cultura – ha detto l’assessora Mia Pisano – Ventotto anni per un festival sono tanti, significa costanza, significa creazione, sviluppo. Un grande contenitore che coglie non solo la possibilità di dare un premio ma anche di portare grandi personaggi a Lucca e di farla conoscere anche fuori”.

Racconti nella rete

Sabato 1 ottobre alle 17 nella sala conferenze di Villa Bottini sarà assegnato il Premio Aidr Italian Digital Revolution a Alessio Manfredi Selvaggi, il più giovane vincitore di questa edizione. Domenica 2 ottobre alle 17 Chiara Pardini riceverà il premio Buduàr per il miglior racconto umoristico.

A Villa Bottini sabato 1 ottobre alle 16,30, e domenica 2 ottobre sempre alle 16.30, sono in programma le premiazioni dei vincitori della 21esima edizione di Racconti nella Rete. Conduce Maria Elena Marchini. Intervento musicale di Giuseppe Sanalitro. Letture di Mario Cenni, Fabio Dostuni e Antonella Lucii.

Tutti i premiati: (1 ottobre) alle 16.30 a Villa Bottini – Nicola Buoso, Alberto Bassetto, Lucia Corsale, Miriam De Marco, Gabriella Gera, Maria Luisa la Rosa, Alessio Manfredi Selvaggi – premio Aidr, Marco Ruggiero, Stefania Salvi, Irene Schiesaro, Riccardo Scafati, Federica Codebò, Oscar Tison.; (2 ottobre) alle 16.30 Villa Bottini – GianMarco Cellini, Gabriella Cirillo, Cesare Cuscianna, Silvia Rivolta, Marzia Santella, Leonardo Schiavone, Antonella Landi, Moreno Mojana, Benedetta Scafa, Paola Zaldera, Arianna Lumare, Chiara Pardini – premio Buduar, Maria Cristina Peruzzini.

Occasioni Tobiniane

Villa Bottini farà da cornice anche alle Occasioni Tobiniane, gli incontri con gli studenti delle scuole medie e superiori in programma il 29 settembre e il 1 ottobre nati in collaborazione con la Fondazione Mario Tobino.

Questa mattina è stata svelata anche una bella notizia: presto, infatti, nelle sale dell’ex manicomio di Maggiano inizieranno le riprese di una fiction Rai.

Giovedì 29 settembre alle 10 è in programma l’incontro con Eraldo Affinati che presenterà il libro Il vangelo degli angeli (HarperCollins). Un libro emozionante che ripercorre la vita di Gesù, anche dal punto di vista degli angeli.

Le Occasioni Tobiniane ritornano sabato 1 ottobre alle 10 con l’atteso intervento di Milko Dalla Battista, disegnatore umoristico e satirico, autore della copertina 2022 dell’antologia Racconti nella Rete. Insieme a lui gli illustratori Marco De Angelis, Dino Aloi e Alessandro Prevosto del giornale Buduar, almanacco dell’arte leggera. Con la partecipazione straordinaria di Bruno Bozzetto che ritorna dopo il grande successo dello scorso anno. A conclusione dell’appuntamento saranno premiati da Isabella Tobino e Elda Carlotti i ragazzi vincitori della XVI edizione del Premio Mario Tobino.

Altri eventi in programma

A Palazzo Bernardini, in collaborazione con il Rotary Club Lucca e con il patrocinio di Unipop Pistoia, giovedì 29 settembre alle 18.30 incontro con Giordano Bruno Guerri che parlerà della figura di Ernesto Buonaiuti, protagonista del libro Eretico o Santo (La Nave di Teseo). Intervengono il presidente del Rotary club Lucca, Gualtiero Pachetti, il giornalista Mario Bernardi Guardi e Demetrio Brandi, presidente di LuccAutori.

A Villa Bottini, invece, sabato 1 ottobre alle 18 è in programma l’incontro con Marco Frittella, giornalista e scrittore, direttore di Rai Libri. Fritella presenta il libro L’oro d’Italia. Sarà presente una troupe di RAI 5 che registrerà uno speciale per la trasmissione Save the date.

Sempre a Villa Bottini protagonista dell’incontro di domenica 2 ottobre alle 18 sarà lo scrittore Pietrangelo Buttafuoco, che presenterà il libro Sono cose che passano (La nave di Teseo).

Racconti per corti

Nel pomeriggio di sabato 1 ottobre, alle 16.30, a Villa Bottini – prima della premiazione degli autori vincitori di Racconti nella Rete – sarà proiettato il cortometraggio tratto dal soggetto del vincitore della sezione corti, dal titolo “Quando una storia è solo una storia”, scritto dallo sceneggiatore Nicola Buoso. La produzione è di LuccAutori e Scuola di Cinema Immagina di Firenze. La regia è di Giuseppe Ferlito.

Patrocinio Rai

Come ormai da tradizione, grazie al patrocinio della RAI, il festival sarà presente in varie trasmissioni e nei Tg. Sarà inoltre realizzato uno speciale della trasmissione Save the date di Rai Cinque e Spazio Libero di Rai Parlamento. LuccAutori, con la regia di Luca Martinelli, produrrà inoltre un video che sarà poi distribuito ai circuiti televisivi.

Per informazioni sul programma di LuccAutori e per partecipare al 22esimo premio Racconti nella Rete vedere il sito ww.raccontinellarete.it – tel. 0584 651874.