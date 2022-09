Concerti, spettacoli, giochi e tantissimi ospiti: grande successo per l’Estate Lillero

Oltre 100 partecipanti a serata, fra concerti, spettacoli, giochi da tavola, karaoke e soprattutto, tanta voglia di stare insieme e condividere momenti di spensieratezza. È stata un grande successo l’Estate Lillero, un susseguirsi di eventi gratuiti che da giugno a settembre 2022 hanno accompagnato l’apertura serale del Vero mercato del baratto in via traversa a Parezzana.

Ad intrattenere il pubblico tanti ospiti, con la compagnia teatrale I Gasperini di Gioviano, la satira politica dell’artista di strada Fabio Saccomani, le serate musicali del gruppo giovanile di Lucca, Ful, il cantautorato italiano di Igor Santini e il sax di Rossano. E poi loro, i Baldo degli Ubaldi che hanno accompagnato l’Estate Lillero fino all’evento conclusivo di mercoledì scorso (14 settembre).

Con l’Estate Lillero, il negozio nato da un crowdfunding civico nel gennaio 2019, dopo due anni di difficoltà legate alla pandemia ha recuperato pienamente il suo spirito originario, tornando a vivere come circolo dove incontrarsi, stare insieme, rilassarsi e divertirsi. Uno spazio di condivisione sociale e umana e un punto di riferimento per la comunità, oltre che negozio di scambio fondato sulla filosofia green della sostenibilità ambientale e della lotta allo spreco, che rimette in circolo risorse ancora in buono stato.

“Voglio ringraziare di cuore i volontari per il lavoro svolto questa estate e per il loro impegno – afferma la presidente dell’associazione, Violetta Menconi – Abbiamo lavorato tutti insieme con costanza, passione, dedizione e precisione. Veramente un ottimo lavoro, grazie a tutti i lillerini”.

“Grazie anche al nostro pubblico e ai nostri clienti che ci hanno supportato, e un ringraziamento speciale a Luca Martinelli di Luccartigiani per averci messo a disposizione l’impianto audio e luci gratuitamente. Continuiamo a farci conoscere – conclude Violetta Menconi – così da ingrandire sempre di più la nostra comunità”.

La comunità di Lillero, Il vero mercato del baratto nasce dall’idea di proporre una modalità diversa di scambio. Non la classica compravendita, ma un vero e proprio baratto che sostituisce contanti e spiccioli con una moneta alternativa, il Lillero.

Al Vero mercato del baratto, infatti, non si acquista ma si dona a ciò che non si utilizza più una seconda vita, scambiando il proprio usato in buono stato con quello degli altri. Una volta assegnato dai volontari alla propria merce un valore in Lilleri – la moneta di scambio – il donatore ne disporrà di un numero equivalente, spendibile quando si desidera all’interno del locale.

Qui la scelta è vastissima. Dall’abbigliamento ai classici della letteratura, dagli oggetti per la cucina ai dvd, soprammobili, cd e libri in lingua. Un’intera stanza inoltre per i bambini: vestitini, giochi da tavola, pupazzi e libri illustrati. Si può portare e ‘acquistare’ tutto perché niente è rifiutato. “Purché – sottolinea lo staff – in buono stato e di stagione per quanto riguarda il vestiario. Si vogliono evitare rifiuti e consumismo, salvando ciò che può essere riutilizzato”.

Un esempio concreto di economia circolare fondata sull’ecosostenibilità e sulla lotta al consumismo, principi che rendono Lillero una realtà unica in tutta la Toscana.

Lillero, Il vero mercato del baratto si trova in via Traversa numero 1 a Parezzana (Capannori). Visita le sue pagine Facebook e Instagram.

Per info, scrivere a lilleroverobaratto@gmail.com.