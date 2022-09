Laboratorio Orchestrale Lucchese, al via gli open day per bambini da 6 a 16 anni

Istituto musicale Tempo di Musica, al via gli open day del Laboratorio orchestrale lucchese Lol aperti ai bambini e ragazzi dai 6 ai 16 anni, per imparare a fare musica suonando, da subito, tutti insieme.

Durante la prossima settimana (da lunedì 19 a venerdì 23 settembre) dalle 15,30 alle 17,30 sarà possibile provare uno strumento a scelta fra violino, viola, chitarra, pianoforte, tromba, violoncello, clarinetto, flauto e percussioni con gli insegnanti della scuola di musica.

Le prove si terranno negli stessi locali dove si svolgono le lezioni durante l’anno: gli oratori Giovanni Paolo II (via Fratelli Cervi, Sant’Anna), Monte San Quirico (via della Chiesa 348), San Concordio (via Giovanni Guidiccioni 74), centro storico (via dell’Angelo Custode 26).

Non solo strumenti. Da quest’anno, infatti, i bambini potranno provare anche i nuovi corsi complementari di canto corale gospel e laboratorio espressivo per corpi felici Col corpo capisco.

L’istituto musicale Tempo di Musica offre inoltre la possibilità di scegliere fra 2 tipologie di corsi da seguire durante l’anno. I corsi Lol del Laboratorio orchestrale lucchese, con lezioni collettive finalizzate a suonare da subito in orchestra e ispirate al metodo Abreu, gratis per chi le famiglie in difficoltà economica grazie alla copertura delle spese da parte della Caritas; oppure i corsi individuali con lezioni di 30, 45 e 60 minuti, fra cui un nuovo corso di canto folk.

Non occorre inoltre acquistare lo strumento. La scuola dà la possibilità di riceverlo in comodato, previa disponibilità.

Per informazioni si può chiamare lo 0583.467839, oppure scrivere a info@tempodimusica.lu.it o consultare il sito dell’istituto musicale.