“Cinema in festa”, partita la settimana di ingressi nelle sale a metà prezzo

Grande partenza ieri (domenica 18 settembre) per l’iniziativa nazionale Cinema in festa, promossa dalle associazioni di cinema e dal Ministero della cultura, che prevede 5 giorni di ingresso a tutti gli spettacoli cinematografici a soli 3,50 euro. A Lucca tutte le sale partecipano alla promozione e domani (martedì 20 settembre) anche il cinema Moderno riprende le normali programmazioni, proponendo 2 titoli imperdibili.

Domani (martedì 20 settembre) e questo mercoledì (21 settembre) spettacolo unico alle 20,30 della versione estesa inedita di Spiderman no way home, con circa 10 minuti in più rispetto alla versione dello scorso Natale. Questo giovedì (22 settembre) in uscita nazionale il film presentato alla Mostra del cinema di Venezia Don’t worry darling, con Harry Stiles e Olivia Wilde, entrambi a ingresso unico 3,50 euro. Ai cinema Astra e Centrale in programmazione i film italiani presentati a Venezia, dall’ultima opera di Gianni Amelio Il signore delle formiche, al nuovo film di Emanuele Crialese L’immensità, in programma fino a giovedì 22. Al Centrale in prima visione il film lanciato in anteprima a EstatecinemA L’ombra della verità.

In attesa dell’avvio del Lucca film festival da questo venerdì (23 settembre) a domenica 2 ottobre, che vedrà sfilare sul palcoscenico del cinema Astra numerosi autori e talenti del cinema nazionale ed internazionale, Cinema in festa dà l’opportunità di tornare al cinema con grandi film.

Tutte le programmazioni sono in prevendita online e i dettagli sul sito di Lucca Cinema.