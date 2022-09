In anteprima per il Lucca Film Festival i corti ispirati alle opere di Giovanni Pascoli

Il prossimo lunedì (26 settembre) i cortometraggi ispirati alle opere di Giovanni Pascoli, realizzati in partenariato da Fraternita di Misericordia di Corsagna, Archimede Aps, La Tela di Penelope Coop. Soc., Mamre Odv ed Artespressa Aps, saranno proiettati fuori concorso durante il Lucca Film Festival.

Pascoli Contemporaneo è il titolo di questa serie ideata da Mariano Giampaoli, presidente della Misericordia di Corsagna, e dal dottor Emiliano Tognetti, vicepresidente di Archimede Aps, raccoglie quattro episodi indipendenti tra loro, ma legati concettualmente, che raccontano alcune attività organizzate dalla Fraternita di Misericordia di Corsagna e dalla Tela di Penelope cooperativa sociale per persone diversamente abili che abitano nel territorio di Lucca. Con la sceneggiatura di Antonio De Rosa, presidente di Artespressa Aps, e la regia di Shawn Hernandez, promettente videomaker lucchese, ogni episodio interpreta in chiave moderna alcune opere del Pascoli, immaginando come avrebbe potuto raccontare oggi l’inclusione e l’importanza di stare insieme.

La proiezione del 26 settembre all complesso di San Micheletto, riservata alle scuole di Lucca, sarà la prima occasione per mostrare al pubblico un lavoro culturale in salsa sociale, che ha visto il generoso contributo della Fondazione Cassa di Risparmio, la supervisione specialistica della Fondazione Giovanni Pascoli ed il patrocinio di Regione Toscana, Provincia di Lucca, dei Comuni di Lucca, Barga e Borgo a Mozzano e la collaborazione dell’Azienda sanitaria locale della Valle del Serchio.

“È un primo traguardo che, a nome del partenariato che abbiamo costituito allo scopo di realizzare questo progetto, sono orgogliosa di poter condividere con la cittadinanza tutta – commenta Annalisa Volpe, presidente de La Tela di Penelope, protagonisti di uno dei corti – È un momento di riconoscimento prezioso, per cui ringraziamo il Lucca Film Festival e chi ha collaborato alla realizzazione di questa preziosa raccolta di short film che raccontano il territorio, le nostre esperienze con i disabili psichici e psico-fisici e che ci permetterà di dare il nostro piccolo contributo per ricordare uno dei grandi autori del ‘900 che ha raccontato le nostre terre”.

“Oltre a questo progetto – commenta Antonio De Rosa, presidente di Artespressa Aps – il partenariato è coinvolto anche nel progetto NarrAzioni, per raccontare i temi dell’inclusione sociale e dell’isolamento, tramite forme vecchie e nuove di narrazione e condivisione come i fumetti. Approfitto dell’occasione per ringraziare le associazioni che ci sostengono e per ricordare che sul sito di Eppela (il link è disponibile sui nostri social) è possibile sostenerci con un’offerta libera, ma preziosa, per la quale già adesso ringrazio chi vorrà aderirvi”.

Pascoli Contemporaneo sarà interamente visibile online, con i suoi quattro episodi, a partire dal 27 settembre, sul canale YouTube di Artespressa Aps.