Nuovo corso di teatro per adulti con la Lym Academy di Lucca

Alla Lym Academy di Lucca, scuola di canto e arti performative di cui è direttore il maestro Vijay Pierallini e presidente Loreta Siderman, dal 10 ottobre partirà un nuovo corso di teatro per adulti. Il corso avrà cadenza settimanale il lunedì, con orario dalle 21 alle 23 e sarà condotto dalla docente Laura Martinelli.

Lucchese, classe 1983, laureata in psicologia e poi diplomata come attrice a Roma nel 2014, specializzata in metodo mimico e biomeccanica, si è formata con Alessandra Niccolini, allieva di Orazio Costa, uno dei massimi esponenti della pedagogia teatrale europea del Novecento. Attualmente collabora con la compagnia stabile di Castelnuovo di Garfagnana e si occupa di progetti di formazione nel teatro sociale con scuole ed enti del territorio.

Il corso affronterà i fondamentali del teatro e le tecniche del metodo mimico di Orazio Costa e della biomeccanica teatrale, lavorando sugli elementi della natura e sulla parola con esercizi di improvvisazione, in un percorso legato all’emozione, al corpo e alla voce.

Posti limitati. Per info sul costo, sul programma e per iscrizioni: info@lymacademy.it. Loreta: 347.0338994.