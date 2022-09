Tra musica e creature selvatiche: la Torre Guingi diventa un labirinto incantato

Per le Giornate europee del patrimonio, il 24 e 25 settembre, la Torre Guinigi si trasforma in un labirinto popolato da creature selvatiche.

Lo storico monumento cittadino sarà al centro di una performance site specific, promossa dal Comune in collaborazione con Trame Teatro e musica e Mat, Movimenti artistici trasversali. La torre diverrà il labirinto verticale da percorrere seguendo l’unica mappa del suono, per raggiungere il bosco sospeso sulla cima. Lo spettatore, sperduto in una trama di suoni che solo lui percepirà, sarà richiamato verso la vetta da creature selvatiche, che lo condurranno in un un non luogo sicuro.

Le Giornate europee del patrimonio, promosse fin dal 1991 dal Consiglio d’Europa e dalla Commissione europea, hanno l’obbiettivo di far apprezzare e conoscere a tutti i cittadini il patrimonio culturale condiviso e incoraggiare la partecipazione attiva per la sua salvaguardia e trasmissione alle nuove generazioni. Tante le realtà italiane che prendono parte all’iniziativa, che ogni anno presenta un diverso tema centrale di riflessione. Quest’anno il titolo delle Giornate è dedicato al Patrimonio culturale sostenibile: un’eredità per il futuro, e l’amministrazione comunale di Lucca ha voluto mettere a disposizione uno dei suoi monumenti che anche concretamente unisce, in un delicato equilibrio, natura e cultura, trattandosi di una torre che ospita un boschetto di lecci sulla sua sommità.

La performance artistica si svolgerà il 24 e il 25 settembre dalle 19 alle 21 su 3 turni successivi composti da 15 persone. La durata dell’evento è di circa 25 minuti. Per permettere l’allestimento dello spazio la Torre Guinigi chiuderà in anticipo, alle 17, per poi riaprire alle 19 e fino al termine dell’evento. La performance è gratuita: dovrà solo essere corrisposto il costo del biglietto di accesso alla torre: la prenotazione è obbligatoria. In caso di maltempo con forti temporali e vento la performance verrà rimandata.