Il Requiem di Mozart apre i concerti autunnali con Animando

Il primo concerto autunnale proposto da Animando è in programma domenica (25 settembre) alle 17 nella chiesa di Santa Maria dei Servi. Un grandioso omaggio alla musica di Wolfgang Amadeus Mozart con l’esecuzione della Messa da Requiem in re minore K626, l’ultima composizione rimasta incompiuta per la morte dell’autore nel dicembre 1791 e completata successivamente dall’amico e allievo Franz Süßmayr.

L’opera sarà diretta da Grigor Palikarov, maestro bulgaro con all’attivo un’esperienza ventennale come direttore dell’opera e del balletto nazionale di Sofia e numerosi concerti in Europa, Asia e America; è inoltre pianista e compositore.

Sul palco l’orchestra Nuove Assonanze e il Coro di Montughi diretto da Enrico Rotoli. I solisti saranno la soprano spagnola Eulalia Ara, la mezzosoprano Isabella Messinese, il tenore Mentore Siesto e il basso Alessandro Ceccarini: tutti nomi che vantano già una brillante carriera in campo operistico e concertistico nonché nel mondo dell’insegnamento.

Il Requiem è ancora oggi avvolto in un alone di mistero, di leggende e teorie, al punto che risulta estremamente difficile districarsi tra realtà, ipotesi e fantasie affascinanti. Tra tutte, quella immaginata nel film Amadeus di Milos Forman che vedrebbe il compositore, già gravemente malato, dettare alcune parti del Requiem allo stupefatto e incantato ‘nemico’ Salieri.

Malgrado la certezza che non tutte le parti del Requiem siano state scritte dal genio di Salisburgo, è possibile riconoscervi tutte le caratteristiche della scrittura mozartiana: in particolare l’intensità drammatica che il compositore raggiunse nelle sue mature opere sinfoniche e concertistiche.

I biglietti possono essere acquistati online su Oooh.Events a questo link (clicca qui) al costo di 8 euro o in loco prima dell’inizio del concerto al costo di 10 euro. Per ragazzi e ragazze fino a 14 anni d’età l’ingresso è gratuito. Informazioni: comunicazione@animandolucca.it.