Leggere il teatro, alla Tenuta dello Scompiglio il laboratorio di Jean-Paul Denizon

Leggere il teatro, il laboratorio diretto da Jean-Paul Denizon è in programma nella Tenuta Dello Scompiglio di Vorno il 13, 14, 15, e 16 ottobre.

Durante il laboratorio, rivolto ad attori, registi, autori, pedagoghi e a chiunque sia interessato, i partecipanti si confronteranno con una selezione di testi teatrali, contemporanei e non, alla ricerca di quegli elementi che aiutano a comprendere il senso profondo della storia e che danno corpo e vita a un personaggio.

Questo primo incontro è propedeutico a un laboratorio residenziale di durata maggiore, che si svolgerà nella primavera o estate del 2023, in cui saranno approfonditi i testi e le tematiche individuate. È possibile inviare le candidature entro il 30 settembre. Per partecipare è necessario allegare il curriculum, la lettera motivazionale e il modulo di iscrizione compilato e sottoscritto(clicca qui). Le persone interessate possono iscriversi attraverso l’invio della documentazione richiesta, sottoscritta in originale in ogni parte, via email e in un unico file pdf all’indirizzo elisa@delloscompiglio.org.

La direzione artistica dell’associazione culturale Dello scompiglio delibererà la selezione delle candidature sulla base di valutazioni insindacabilmente espresse, dandone comunicazione a tutti gli interessati mediante pubblicazione sul proprio sito web e mediante comunicazione via e-mail.

Questi gli orari delle sessioni di lavoro: il giovedì dalle 15 alle 18, il venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 14,30 alle 18, il sabato dalle 10 alle 13 e dalle 14,30 alle 18 e la domenica dalle 11 alle 16.