Open Gold, doppio concerto al Boccherini nel weekend

Un fine settimana all’insegna della grande musica quello proposto dal conservatorio Boccherini, dove dopo una brevissima pausa, riprendono i concerti del festival Open Gold.

Due gli appuntamenti in programma all’Auditorium del Suffragio: domani (23 settembre) protagonista sarà il contrabbasso mentre sabato (24 settembre) una serata con l’orchestra del conservatorio diretta e affiancata da uno dei più apprezzati flautisti in attività, Paolo Taballione.

Il primo appuntamento è venerdì alle 21 con uno strumento molto particolare e, per molti, ancora tutto da scoprire nella veste di solista: il contrabbasso. Per l’occasione, sarà ospite del Boccherini un musicista considerato punto di riferimento a livello mondiale nonché apprezzato compositore: Andrés Martín. Con lui, Gabriele Ragghianti, contrabbassista lucchese, membro della prestigiosa formazione dei Solisti Veneti e docente al conservatorio lucchese e al Royal College of Music di Londra. Ad accompagnare Martín e Ragghianti al pianoforte sarà Arianna Tarantino. In programma musiche di Martín e Bottesini. Il concerto è a ingresso libero. È possibile prenotare.

Sabato 24, sempre alle 21, salirà sul palco del Suffragio nella doppia veste di direttore e concertatore il virtuoso del flauto Paolo Taballione, considerato uno dei flautisti più importanti del panorama internazionale. Dirigerà l’orchestra del Boccherini, compagine sempre molto attiva e apprezzata sulla scena musicale italiana, con un programma che sarà aperto da un omaggio a Luigi Boccherini con l’Overture de La Clementina, unico lavoro teatrale completo lasciatoci dal compositore e violoncellista lucchese, per proseguire poi con Antonio Vivaldi e i primi tre dei Sei concerti, Op. 10 ovvero La tempesta di mare, La notte e Il Cardellino. Infine, a chiudere la serata, la Sinfonia n. 3 La scozzese di Felix Mendelssohn-Bartholdy, ispirata al compositore tedesco dal viaggio in Scozia compiuto nel 1829.

Il concerto prevede un biglietto a pagamento (10 euro l’intero, 5 euro il ridotto), acquistabile sul circuito Vivaticket (clicca qui) o la sera stessa in auditorium.