A Lucca Comics l’anteprima nazionale di “One Piece film: Red”

Toei Animation Europe e Anime Factory porteranno a Lucca Comics & Games 2022 il più grande evento di One Piece mai visto in Italia alla presenza del regista, il maestro Gorō Taniguchi, che sarà in città sabato 29 ottobre per l’anteprima nazionale del film One Piece Film: Red.

One Piece Film: Red sta battendo ogni record nel 2022: miglior film del franchise di One Piece, miglior film anime del 2022, più di 10 milioni di spettatori in Giappone, più di un milione di spettatori nell’Europa francese. La première italiana di One Piece Film: Red sarà impreziosita dalla presenza di ospiti molto speciali: il regista del film, Goro Taniguchi, e il direttore dell’animazione, Masayuki Sato.

“Crediamo sia il momento migliore per realizzare questo evento in collaborazione con Lucca Comics & Games – sottolinea Ryuji Kochi, Presidente di Toei Animation Europe -. Sarà un momento molto importante del festival così come per One Piece e One Piece Film: Red. È anche il nostro modo per esprimere la nostra gratitudine ai nostri fan e per celebrare insieme a loro One Piece, uno dei più grandi marchi dell’entertainment mondiale”.

“Tutto quello che ruota attorno a One Piece, ma in particolare all’anteprima di One Piece Film: red, ha a che fare con la speranza, hope, il tema dell’edizione 2022 – ha aggiunto Emanuele Vietina, direttore di Lucca Comics & Games -.La speranza in un futuro migliore, la speranza nel prossimo, la speranza di ritrovarsi insieme ad altri fan come noi, tutti nello stesso luogo, a celebrare le stesse passioni, per condividere momenti ed esperienze con entusiasmo e grande senso di gratitudine, uno dei cinque valori fondanti di Lucca Comics & Games. Quei valori che le community, più di chiunque altro, riescono ad apprezzare e amplificare. È con questo spirito che siamo onorati di ospitare nel nostro programma culturale non solo l’anteprima, non solo i grandissimi ospiti internazionali, ma soprattutto le iniziative e i fan di One Piece che certamente renderanno unica questa annata”.

Gli eventi

Il 29 ottobre premiere italiana di One Piece Film: Red al cinema Astra in Piazza del Giglio. La premiere italiana di One Piece Film: Red sarà in lingua originale con sottotitoli e sarà alla presenza di Goro Taniguchi, Masayuki Sato, Character Designer e Hiroaki Shibat. La proiezione sarà preceduta dal red carpet ufficiale. Il red carpet inizierà alle 15. Il costo del biglietto per la premiere è incluso nel biglietto di Lucca Comics & Games valido per sabato 29 ottobre. In programma anche una caccia al tesoro speciale.