Sui passi di Puccini, il coro cerca nuove voci

Con l’arrivo dell’autunno riprende l’attività del coro Michele Puccini dell’associazione Sui passi di Puccini Aps. Il gruppo corale è alla ricerca di nuove voci da inserire in organico, in particolare tenori, bassi, soprani e contralti. La partecipazione è aperta a tutti, anche se si richiede una minima competenza di lettura dello spartito.

Le attività del coro comprendono la formazione musicale, l’esecuzione in concerti e in rassegne, l’animazione liturgica ed eventuali visite a luoghi di interesse musicale e culturale. Il coro è attualmente una piccola formazione di persone appassionate, guidate da Manuel Del Ghingaro, giovane studente di direzione d’orchestra. Porta il nome di Michele Puccini, padre di Giacomo Puccini, che fu direttore della Cappella Musicale di Lucca, organista presso la Cattedrale di San Martino e compositore di opere e messe.

Ciò testimonia il riguardo che l’associazione riserva sia a diversi musicisti spesso meno valorizzati che al legame con il territorio lucchese e la sua storia musicale. Le prove del coro si svolgono il lunedì, dalle 21 alle 22,30 circa, alla sede dell’associazione in via delle Gavine 366, San Macario in Piano. Per informazioni è possibile scrivere a info@suipassidipuccini.it oppure contattare il numero 3347047098.