All’Orto Botanico torna la mostra micologica: in mostra tutte le specie di funghi autunnali

Torna all’Orto Botanico la mostra dedicata ai funghi autunnali. Sabato 1 e domenica (2 ottobre), le serre moderne dell’Orto botanico ospiteranno la 37esima edizione della mostra micologica realizzata a cura del Gruppo micologico e naturalistico lucchese Benedetto Puccinelli.

Si tratta di un’iniziativa che ha lo scopo di promuovere la conoscenza dei funghi del nostro territorio, per prevenire, educando alla raccolta, gli avvelenamenti e le intossicazioni alimentari. Un modo per valorizzare un’antica tradizione non solo di raccolta, ma anche di ricerca e studio avviata proprio da Benedetto Puccinelli – esperto botanico e micologo – professore del liceo reale di Lucca e direttore dell’Orto botanico dal 1834 al 1850.

Foto 2 di 2



La mostra espone decine di specie di funghi freschi raccolti in varie stazioni e ambienti della lucchesia e meticolosamente identificati e catalogati dai soci e collaboratori del Gmnl. L’esposizione è arricchita da due percorsi didattici e informativi: una rassegna fotografica dedicata ai funghi tossici e, dedicata a bambini e ragazzi, una speciale esposizione di pannelli illustrati e attività rivolte ai più piccoli riguardanti l’osservazione di questi intriganti esseri viventi. In occasione dell’evento, l’ingresso all’Orto prevede una bigliettazione speciale a 3 euro. Per tutte le informazioni di dettaglio consultare il sito dell’Orto Botanico alla pagina.