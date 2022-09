Lucca Film Festival, si consegna il premio alla carriera a Virzì

Quinto giorno di proiezioni, incontri ed eventi, domani (27 settembre) del Lucca Film Festival, uno degli eventi di punta del panorama culturale italiano, realizzato grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, che si tiene – a ingresso gratuito fino a esaurimento posti – fino al 2 ottobre prossimo.

Domani sarà ospite del festival il regista e sceneggiatore Paolo Virzì, che riceverà – al cinema Astra alle 21 il premio alla carriera e a seguire la proiezione del suo ultimo film, Siccità, interpretato da un ricco cast che comprende Monica Bellucci, Sara Serraiocco, Sara Lazzaro, Silvio Orlando, Valerio Mastandrea, Edoardo Purgatori e Vinicio Marchioni. Ambientato in una Roma dove da tre anni la siccità devasta la città e la mancanza d’acqua ha cambiato la vita di ognuno. Mentre regole rigide si aggiungono alla sofferenza delle persone, strani personaggi girovagano per le strade della capitale. Emarginati, persone di successo, vittime e malfattori fanno tutti parte dello stesso tragico quadro e sono tutti alla ricerca della stessa cosa: la redenzione.

La giornata di domani ha inizio alle 9,30all’auditorium Vincenzo da Massa Carrara di Lucca, dove sarà in scena Film For Our Future con un evento sull’inclusività, un dibattito e la proiezione cortometraggi su disabilità: Dislessia – Perfection – Lambs – Peculiar – The bus – Angel’s mirror – Orgesticulanismus – Aletheia – Acabo de tener un suegno – Voler essere felici ad ogni costo

Alle 10al Cinema Centrale, sempre nell’ambito della sezione Educational, la proiezione di Tintoretto – L’artista che uccise la pittura, con dibattito sul documentario con il regista Erminio Perocco

Alle 15 sempre al Cinema Centrale, la proiezione di Maya Nilo (Laura), nell’ambito del Concorso Lungometraggi, Anteprima italiana del film svedese-finlandese diretto dalla regista Lovisa Sirén. Alle 15 all’auditorium Vincenzo da Massa Carrara di Lucca, la proiezione di Seul Contre Tous, film del regista argentino Gaspar Noé, anno 1998, per la retrospettiva dedicata al primo ospite del Lucca Film Festival 2022, quest’anno premio alla carriera. Alle 17 al Cinema Centrale, per il concorso lungometraggi, il film in anteprima italiana del film messicano-argentino Robe Of Gems, per il Concorso Lungometraggi , diretto dalla regista Natalia López Gallardo. Alle 17, presso l’Auditorium Vincenzo da Massa Carrara di Lucca per la Sezione Cinema Arte & Musica, la proiezione di Parole dipinte – Il cinema sull’arte di Luciano Emmer con i segmenti: L’allegoria della Primavera – Isole nella Laguna – I disastri della guerra – Il dramma di Cristo narrato da Giotto – Leonardo Da Vinci – Incontrare Picasso.