Grande successo per la proiezione in anteprima di Pascoli Contemporaneo avvenuta questa mattina (26 settembre) al complesso di San Micheletto, all’interno della cornice di Lucca Film Festival. I cortometraggi ispirati alle opere di Giovanni Pascoli sono stati realizzati in partenariato da Fraternita di Misericordia di Corsagna, Archimede Aps, La Tela di Penelope Coop. Soc., Mamre Odv ed Artespressa Aps.

Era presente l’istituto Pertini di Lucca, con una rappresentanza significativa di insegnanti e studenti.

La prima è stata l’occasione per vedere, in presenza e da remoto, tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo progetto.

Ha aperto la mattinata la lettera di saluto che il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha voluto inviare per l’occasione.

Il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Marcello Bertocchini, ha rivolto il suo saluto ai presenti ed ha ricordato l’impegno del suo ente nel sostenere queste iniziative sul territorio. Rita Taccola, presidente di Archimede Aps, ha rivolto il suo saluto a nome dell’associazione e dei partner che hanno realizzato il progetto, mentre il vicepresidente Emiliano Tognetti, è intervenuto in collegamento, per raccontare brevemente com’è iniziata l’idea del progetto dei corti, durante un pomeriggio “seduti a tavola” con Mariano Giampaoli, presidente della Misericordia. Entrambi i presidenti, fra l’altro, a fine mattinata hanno consegnato gli attestati di partecipazione ai protagonisti dei cortometraggi: Massimiliano Ariù, Marco Riani, Nicola Polidoro, Giovanni Mocci e Melissa Mori.

Dopo la visione dei cortometraggi, c’è stata la lettura degli estratti delle poesie da parte di Gabriele Allidi, interprete del poeta, e successivamente è intervenuta Sara Moscardini, della Fondazione Giovanni Pascoli.

“Siamo molto contenti del fatto che Pascoli – ha detto – trovi nuove dimensioni, come quella del cinema. C’è molto altro da dire in merito al poeta e stiamo sviluppando nuovi progetti per raccontarlo in maniera differente”

Enrico Marchi, psichiatra, presidente dell’Associazione Lucchese Arte e Psicologia e docente universitario di Arte-terapia è intervenuto parlando del tema riabilitativo fra arte e disabilità.

“Ho scritto queste quattro storie – conclude Antonio De Rosa, presidente di Artespressa Aps e autore delle sceneggiature -, pensando a un tema di fondo comune, il ritorno a casa. Nel 2020, quando sono stato coinvolto nel progetto da Emiliano, eravamo in piena pandemia. Mi ha guidato nella scrittura, in sostanza, il desiderio di poter tornare a vivere una vita normale, come fanno i protagonisti di questi corti quando, grazie alle attività della Misericordia di Corsagna, raggiungono la propria autonomia”.

La sintesi dello spirito del progetto ci è offerta dalla lettera del presidente della Regione, letta dalla presentatrice della mattinata, Michela Panigada: “Spesso leggendo una poesia non ci è pienamente chiaro il suo significato ma in qualche modo ha smosso qualcosa dentro di noi – scrive Eugenio Giani -. Questi cortometraggi, che ho avuto il privilegio di vedere in anteprima, esaltano questa sensazione, non spiegano la poesia e nemmeno la illustrano ma individuano una serie di immagini che ci raccontano quello che la poesia in qualche modo ispira e quando si mettono insieme poesia, immaginazione e fantasia, come in questo caso, la miscela diventa pura arte”.

Pascoli Contemporaneo è una serie di cortometraggi ideata da Mariano Giampaoli, presidente della Misericordia di Corsagna, e da Emiliano Tognetti, vicepresidente di Archimede Aps, che raccoglie quattro episodi indipendenti tra loro, ma legati concettualmente, che raccontano alcune attività organizzate dalla Fraternita di Misericordia di Corsagna e dalla Tela di Penelope Cooperativa Sociale per persone diversamente abili che abitano nel territorio di Lucca. Con la sceneggiatura di Antonio De Rosa e la regia di Shawn Hernandez, ogni episodio interpreta in chiave moderna alcune opere del Pascoli, immaginando come avrebbe potuto raccontare oggi l’inclusione e l’importanza di stare insieme.

Il progetto è stato realizzato con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio, la supervisione specialistica della Fondazione Giovanni Pascoli ed il patrocinio di Regione Toscana, Provincia di Lucca, dei Comuni di Lucca, Barga e Borgo a Mozzano e la collaborazione dell’Azienda Sanitaria Locale della Valle del Serchio.

Pascoli Contemporaneo è interamente visibile online, con i suoi quattro episodi, a partire da domani (27 settembre), sul canale YouTube di Artespressa Aps e di Archimede Aps.