All’Istituto Jam Academy arrivano i corsi di strumento e canto per gli studenti delle scuole superiori

All’Istituto Jam Academy di Lucca arrivano i corsi di strumento e canto per gli studenti delle scuole superiori.

Il nuovo corso Rock and Pop +14 è stato progettato per offrire un’esperienza di apprendimento mirata, fornendo le competenze e le conoscenze necessarie per continuare gli studi a un livello di istruzione superiore e costruire una carriera professionale come musicista. I ragazzi potranno scegliere di seguire le lezioni delle seguenti discipline: chitarra, basso, batteria, canto, piano e tastiere e sax.

Tutti i partecipanti avranno accesso a una serie di lezioni, esercitazioni, workshop e masterclass guidati dagli stessi professionisti del settore musicale di livello internazionale che insegnano alla Jam. E avranno inoltre l’opportunità di esibirsi come solisti o in ensemble all’interno dei vari eventi organizzati dall’accademia.

Il corso fornisce le competenze e le conoscenze teorico pratiche per suonare uno strumento musicale, singolarmente o all’interno di una band. Il programma prevede anche lo studio base della “produzione musicale digitale“: saper registrare il proprio brano, essere in grado di creare una piccola base musicale conoscere i fondamenti dei software di registrazione.

Il corso Rock and Pop prevede una frequenza settimanale di 3 ore concentrate in un unico giorno suddivise tra lezioni di strumento (tecnica sullo strumento e teoria) e ore di laboratorio (musica d’insieme, interplay, sound design, home recording). Il corso è suddiviso nei seguenti livelli: principiante, livello A (1 livello), intermedio, livello B (2 livelli: B1 e B2) e avanzato, livello C (3 livelli: C1, C2, C3).

Nell’ottica di una formazione musicale più strutturata e professionale il corso è organizzato sulla base di Syllabus (programmi studio) predisposti da Lpeb e Pearson, che offrono la possibilità di certificare il percorso didattico musicale sin dai primi studi. Lo studente può certificare questo percorso attraverso un esame per ogni livello.

Iscrizioni aperte con la possibilità di fissare un colloquio gratuito con gli insegnanti per conoscere la struttura e i programmi. Contatti: Jam Academy Lucca: Facebook: @scuolajam, 0583 957566, info@jamacademy.it, https://www.centromusicajam.it/.