Lucca film festival, al via la sesta giornata con “Anna Frank e il diario segreto” e “Spaccaossa” di Pirrotta

Sesto giorno di proiezioni, incontri ed eventi, domani (mercoledì 28 settembre) del Lucca film festival, uno degli eventi di punta del panorama culturale italiano, realizzato grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, in corso dallo scorso venerdì 23 settembre fino a questa domenica (2 ottobre).

La giornata di domani 28 settembre) inizia alle 9,30 nell’auditorium Vincenzo da Massa Carrara di Lucca, dove saranno proiettati per la sezione educational i Film for our future, con cortometraggi a tema ambiente: Black summer, Oasi urbana, Odd’s end, Plastic ecosystem, Rising in a spiral, The dunes said, U iardinu, Una nuova voce, When the mill hill trees spoke to me.

Alle 10 al cinema Centrale, sempre nell’ambito della sezione educational, la proiezione di Siccità, ultimo film di Paolo Virzì, che ha ricevuto al Lucca film festival il Premio alla carriera, interpretato da un ricco cast che comprende Monica Bellucci, Sara Serraiocco, Sara Lazzaro, Silvio Orlando, Valerio Mastandrea, Edoardo Purgatori e Vinicio Marchioni. Ambientato in una Roma dove da 3 anni la siccità devasta la città e la mancanza d’acqua ha cambiato la vita di ognuno. mentre regole rigide si aggiungono alla sofferenza delle persone, strani personaggi girovagano per le strade della capitale. Emarginati, persone di successo, vittime e malfattori fanno tutti parte dello stesso tragico quadro e sono tutti alla ricerca della stessa cosa: la redenzione.

Alle 15 sempre al cinema Centrale, la proiezione di Dos estaciones, lungometraggio messicano – francese diretto da Juan Pablo González. La cinquantenne Maria Garcia è la proprietaria di Dos estaciones, una volta un’imponente fabbrica di tequila che ora lotta per restare a galla, e ultima superstite di generazioni di stabilimenti di tequila di proprietà messicana negli altipiani di Jalisco; gli altri si sono dovuti piegare alle società straniere. Maria, un tempo una delle persone più ricche della città, sa che la sua attuale situazione finanziaria è insostenibile, ma quando una pestilenza persistente e un’inondazione inaspettata provocano danni irreparabili, è costretta a fare tutto il possibile per salvaguardare la principale fonte economica e l’orgoglio della sua comunità.

Alle 15 nell’auditorium Vincenzo da Massa Carrara di Lucca, la proiezione di documentari di Francesco Simongini su De Chirico, Marino Marini, Mario Schifani e Alberto Burri.

Alle 17 al cinema Centrale, per il concorso lungometraggi, il film ceco in anteprima italiana Borders of love, diretto da Tomasz Winski. Vincitore del Fipesci award al festival di Karlovy Vary, racconta di Hana, la cui relazione con Petr sta diventando monotona. Decide quindi di ravvivare la situazione iniziando a condividere con lui le sue fantasie erotiche e i suoi desideri più nascosti. Il passo sarà breve per passare dalle parole ai fatti.

Alle 17 nell’auditorium Vincenzo da Massa Carrara di Lucca va in scena At the matinée, diretto da Giangiacomo de Stefano. Tramite Walter Schreifels e la sua musica, viene tracciato un ritratto di un mondo che esisteva nel lower east side di New York durante gli anni Ottanta e che da allora è scomparso.

Alle 18,45, al cinema Centrale la proiezione in anteprima italiana di Anna Frank e il diario segreto di Ari Folman (Valzer con Bashir). Ambientato ad Amsterdam, il film ha come protagonista Kitty, l’amica immaginaria di Anna Frank, a cui la ragazza ebrea ha dedicato il suo famosissimo diario. La giovane Kitty si risveglia dopo decenni nella loro casa in Olanda e si mette subito in viaggio alla ricerca della sua cara amica. Kitty è convinta che Anna sia ancora viva e viaggia per l’Europa nella speranza di trovarla, mentre rimane basita di fronte al mondo di oggi e alla sue evoluzioni. È così che la ragazza si ritroverà faccia a faccia con qualcosa che inizialmente non avrebbe mai immaginato di trovare: l’eredità di Anna.

Alle 21 al cinema Astra l’evento speciale con la proiezione di Spaccaossa alla presenza del regista Vincenzo Pirrotta e del co-sceneggiatore Salvatore Ficarra. Interpretato da Maurizio Bologna, Antonino Bruschetta, Giovanni Calcagno, Selene Caramazza, Paride Cicirello, Maziar Firouzi e Luigi Lo Cascio, racconta di Vincenzo, che fa parte di una banda di truffatori che nei dintorni di Palermo si occupa di provocare fratture a persone comuni e simulare incidenti in cambio di una fetta degli indennizzi assicurativi. Quella degli spaccaossa è un’organizzazione meticolosa, ma Vincenzo ha qualche problema a reclutare nuovi clienti a convincere i vecchi.

La serata si chiude alle 21, al cinema Centrale con l’omaggio a Pier Paolo Pasolini con la proiezione di Appunti per un’orestiade africana, anno 1970, che presenta riprese e scene girate in Africa per un film che non è mai stato realizzato, un’orestiade nera.

Il Lucca film festival 2022 prevede la presenza di grandi artisti del cinema, con premi alla carriera e omaggi, proiezioni e masterclass. Per il primo anno, sarà consegnato il Premio Dante Alighieri cinema award, assegnato al regista, sceneggiatore, montatore, pittore e scrittore gallese Peter Greenaway. Oltre a Greenaway, tanti ospiti internazionali stanno animando le giornate del festival, dopo l’apertura con il regista argentino Gaspar Noé. Tra questi, il regista e scenggiatore premio oscar Giuseppe Tornatore, il regista e sceneggiatore Paolo Taviani e il regista e sceneggiatore Paolo Virzì.

I concorsi, come di consueto, si dividono in lungometraggi e cortometraggi. 12 i lungometraggi in concorso selezionati da Stefano Giorgi e Martino Martinelli, tutti in anteprima italiana. Una selezione che coinvolge 13 nazioni produttrici, per 7 opere prime, che abbracciano una molteplicità di generi, linguaggi e contenuti, puntando come ogni anno a valorizzare le opere dei nuovi talenti internazionali del mondo del cinema.

Il Premio come miglior film, del valore di 3mila euro verrà conferito da una giuria composta da: Lina Nerli Taviani, Claudio Cupellini, David Riondino e Andrea Sartoretti. Film provenienti dai festival internazionali più importanti, da Cannes al Sundance, passando per Berlino, Rotterdam, Slamdance, Karlovy Vary e molti altri, ma con un occhio sempre attento anche alle produzioni più indipendenti. Dal all’argentino Seven dogs di Rodrigo Guerrero, passando per il russo White whale di Tatiana Fedorovskaya allo statunitense Hannah ha ha, girato a quattro mani da Jordan Tetewsky e Joshua Pikovksy, al francese Tropic of violence, esordio alla regia di Manuel Schapira, ospite del festival, passando per il franco-messicano Dos estaciones di Juan Pablo González, per il messicano – argentino Robe of gems di Natalia López Gallardo, il nippo – francese Yamabuki, di Juichiro Yamasaki, che sarà presentato dal produttore, Terutarô Osanaï, quindi Maya Nilo (Laura), produzione da Svezia, Belgio e Finlandia diretto da Lovisa Sirén, il portoghese Remains of the wind di Tiago Guedes – che sarà ospite del festival – , il norvegese Sick of myself di Kristoffer Borgli e il ceco Borders of love di Tomasz Wiński.