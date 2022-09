In Corte dell’Angelo la prima serata dedicata al gioco da tavolo di Frd – Fantasy Real Dreams Aps

Il 22 settembre, dalle 21 alle 23,30, nei locali di Corte dell’Angelo nel centro storico di Lucca, è stata inaugurata la prima serata dedicata al gioco da tavolo, organizzata dalla Frd – Fantasy Real Dreams Aps, che si svolgerà tutti i giovedì sera fino a fine di dicembre. Gli organizzatori sono molto soddisfatti per il numero di persone che si sono presentate (più di 20) tra associati e non.

Il progetto Giovedì Ludico nasce come costola di un’altra iniziativa, sempre organizzata dalla Frd – Fantasy Real Dreams Aps, Scuola di Live: come diventare un giocatore di ruolo dal vivo realizzato grazie al bando Giovani Sì indetto da Cesvot in cui vengono organizzati corsi gratuiti di artigianato e di teatro.

Il progetto, nasce dall’esigenza di far conoscere quello che è il mondo del board game (giochi da tavolo) a tutti i ragazzi e adulti che per vari motivi non ci si potevano interfacciare, oppure, a tutti quei giocatori più esperti che cercavano un punto di incontro fisso per poter giocare. Le serate sono organizzate in modo da permettere di provare tutti i generi di giochi con serate dedicate ad un tema preciso o da serate più aperte in cui chiunque può portare un proprio gioco. Saranno anche organizzate sessioni di gioco di ruolo, con obbligo di prenotazione, in cui verranno create sessioni specifiche sia per giocatori esperti che neofiti. Lo scopo di tutto il progetto è quello di creare aggregazione giovanile permettendo una maggiore integrazione dei ragazzi post pandemia.

“Un ringraziamento speciale – dicono gli organizzatori – va ad Onda Espressiva che ci ha permesso di usufruire dei locali presso corte dell’angelo e per la fiducia accordatoci per questo tipo di progetto”.

Per maggiori informazioni visita il sito www.fantasylucca.it.