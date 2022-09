Sarà rinviato a venerdì prossimo 7 ottobre l’evento Lucca canta Battisti, che avrebbe dovuto andare in scena domani sera (29 settembre) sul piazzale del Caffè delle Mura. Una decisione presa a seguito delle previsioni meteo, che proprio per la serata promettono forti temporali.

Bisognerà quindi attendere la prossima settimana per rivivere l’arte del cantautore italiano, a partire dalle 21 e sempre nella stessa location. Qui saranno protagonisti Giandomenico Anellino, poliedrico musicista e chitarrista, con numerose esibizioni internazionali alle spalle, da New York a Tokyo, passando per Rio de Janeiro e Singapore, e Roberto Pambianchi, riconosciuto come il più autorevole interprete vocale delle canzoni di Lucio Battisti.

Sul palco, insieme ai protagonisti sopracitati, un pianista e due violinisti, per un racconto musicale che si muoverà tra i più grandi successi battistiani e che ripercorrerà le tappe più importanti dell’irripetibile sodalizio artistico con il noto paroliere Giulio Rapetti, in arte Mogol. Un duo artistico che ha saputo rivoluzionare l’universo musicale nazionale, con melodie avanguardiste e testi immortali che hanno esplorato e raccontato la quotidianità di tre generazioni di italiani.