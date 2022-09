“Tomorrow’s Parties” a Lucca in anteprima nazionale: prima volta in italiano per un lavoro di Forced Entertainment

Ad andare in scena dal 29 settembre al 2 ottobre al teatro San Girolamo sarà l’anteprima nazionale della versione italiana di Tomorrow’s Parties, uno dei lavori più acclamati di Forced Entertainment, compagnia storica della drammaturgia contemporanea britannica, cui il Festival d’Automne di Parigi, uno dei principali appuntamenti del teatro contemporaneo al mondo, l’anno scorso ha dedicato una rassegna antologica.

Un’anteprima nazionale lunga quattro giorni che ha il sapore di un evento eccezionale, a Lucca grazie alla felice intuizione del direttore artistico dell’associazione Aldes, Roberto Castello, e con la collaborazione del Teatro del Giglio di Lucca.

Tomorrow’s Parties è uno sguardo giocoso, commovente, e a tratti delirante, verso il futuro. In scena una donna e un uomo che chiacchierano, avanzando le ipotesi più diverse su cosa avverrà. Una drammaturgia e un linguaggio semplicissimi, accessibili, comprensibili e godibili da tutti, il cui risultato però è uno straordinario e coloratissimo affresco, a tratti comico, a tratti tragico, delle speranze, delle paure, dei valori e dei riferimenti culturali di un momento storico (il 2011 – anno di debutto dello spettacolo) abbastanza vicino da consentire di riconoscersi ancora pienamente in ciò che dicono gli attori ma nel contempo abbastanza lontano da collocare lo spettatore di oggi già nel futuro che il testo prova ad immaginare. Il risultato è un testo profetico (dalla pandemia alle dinamiche della guerra), un’opera gentile, toccante e profonda che è contemporaneamente poetica, etica e politica. “È un testo molto bello – spiega il direttore artistico di ALDES, Roberto Castello – Semplice, immediato e di una profondità sorprendente senza essere pretenzioso. Un affresco di tante piccole cose che richiamano al quotidiano che conosciamo ma che rappresenta, in un respiro più ampio, la vita, i desideri, le aspettative e le paure di tutti noi”

Dopo le centinaia di rappresentazioni in inglese in tutta Europa, negli Usa e in Australia, lo spettacolo Tomorrow’s Parties arriva finalmente in Italia e, grazie alla fiducia che Forced Entertainment ha accordato ad Aldes e a Roberto Castello, che è anche autore della traduzione del testo, per la prima volta non sarà in lingua originale ma in italiano. Ad aggiungere ulteriore valore alla rappresentazione il fatto che sul palco ci saranno alcuni fra i maggiori interpreti della scena contemporanea italiana: Marco Cavalcoli nel ruolo maschile e Caterina Simonelli e Deniz Özdoğan ad alternarsi in quello femminile.

Le prove, in attesa dell’anteprima al teatro San Girolamo, si sono svolte a Villa Manin a Codroipo, in provincia di Udine, una delle sedi delle residenze del Css Teatro stabile di innovazione del Friuli Venezia Giulia. È lì che in un ambiente cosmopolita e in un’atmosfera amichevole, rilassata e collaborativa, alla presenza di Robin Arthur di Forced Entertainment, sta nascendo la versione italiana dello spettacolo che a Lucca viene presentato in anteprima con la collaborazione del Teatro del Giglio di Lucca e con il sostegno di Mic – Ministero della Cultura e Regione Toscana.

I biglietti per lo spettacolo in San Girolamo (29 e 30 settembre, 1 e 2 ottobre) sono in vendita alla biglietteria del Teatro del Giglio (telefono 0583.465320) e online su ticketone.it

Per informazioni: Aldes (moretti@aldesweb.org, info@aldesweb.org, telefono 3483213503).

I prezzi sono 15 euro per l’intero, 10 per il ridotto 18-26 anni e 5 per il ridotto under 18 (lo spettacolo non è adatto agli under 14).