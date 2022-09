Il museo Puccini chiude per restyling e si prepara al centenario dalla morte del maestro

Va in letargo il Museo pucciniano di Celle dei Puccini a Pescaglia, dal 3 fino 26 ottobre sarà chiuso per lavori. Il restyling è frutto delle celebrazioni pucciniane del 2024 per il centenario della morte del Maestro Giacomo Puccini.

Le porte del museo pucciniano chiuderanno le proprie porte per effettuare degli interventi di riqualificazione, ciò sarà finanziato dal bando Gal. Grande responsabilità e questa chiusura molto anticipata servirà per preparare al meglio l’anniversario di uno dei lucchesi più importanti della storia della città delle Mura.

Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi all’indirizzo e-mail info@museodicelledeipuccini.it.