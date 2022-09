Nel paesaggio dell’arte, al via il nuovo programma nelle scuole a cura di Sentiment of beauty

Riparte il progetto Nel paesaggio dell’arte, un ciclo di incontri sull’arte rivolto alle scuole della provincia di Lucca, a cura dell’associazione Sentiment of Beauty odv.

Tra le novità di quest’anno ci sono: l’apertura anche alla collettività di alcuni incontri, il sottotitolo del progetto La bellezza del paesaggio, che vuole evidenziare la mission dell’associazione e alcune nuove sedi che ospitano i laboratori e gli incontri.

Il primo appuntamento – aperto anche al pubblico – è nella sala Vincenzo da Massa del Complesso San Micheletto con lo storico dell’arte Luigi Ficacci e l’artista Mario Airò, lunedì (3 ottobre) alle 10, con un incontro dal titolo Talvolta esalo un respiro panteistico. Materiali e tecniche di un monumento paesaggistico.

Il protagonista degli incontri – anche per questo anno scolastico – è il paesaggio, come luogo fisico da vivere, percorrere e continuare a indagare, ma anche come cammino nella storia del paesaggio nell’arte; e come ambiente, per riflettere sulla consapevolezza, l’apprezzamento e l’amore verso la realtà e la bellezza che ci circonda. Gli artisti, con sguardo poliedrico accompagnano gli studenti in un percorso di osservazione e creazione; gli studiosi presentano momenti della storia dell’arte descrivendo ambienti e opere esemplari. Sentiment of Beauty odv offre alle scuole lucchesi la possibilità di incontrare professionisti del mondo dell’arte per un rapporto diretto con i loro studi e il loro lavoro ma anche con i luoghi in cui si fa e si raccoglie arte, come musei, fondazioni, o percorsi nel paesaggio e nella memoria.

Il nuovo programma vede come protagonisti Mario Airò, Luigi Ficacci, Massimo Bartolini, Cristina Acidini, Paolo Bolpagni, Lorenzo Bruni, Ela Bialkowska, Arianna Baldoni, Alessandro Tosi, Michael Jakob, Chiara Guidi, Gea Casolaro, Maurizio Vanni, Andrea Granchi, Simona Lotti. La partecipazione agli incontri è riconosciuta ai fini dell’aggiornamento dei docenti e dell’acquisizione di ore Pcto per gli studenti. L’ingresso è gratuito e riservato alle scuole e ai docenti con posti assegnati in ordine di prenotazione. Informazioni e prenotazioni a info@sentimentofbeauty.it.