Alla chiesa di Sant’Angelo in Campo il penultimo concerto della rassegna organistica

Si avvia alla conclusione la prima rassegna Organi in città e in periferia, il progetto dell’associazione Sui passi di Puccini Aps volto a valorizzare il patrimonio organistico e organario presente in diverse chiese lucchesi, grazie alla disponibilità di giovani musicisti e affermati solisti.

Il quinto e penultimo appuntamento darà il benvenuto al mese di ottobre, domani sera (1 ottobre) alle 21,15 alla Chiesa di Sant’Angelo in Campo, con un concerto per organo solo che vedrà impegnato Niccolò Bartolini, vicedirettore della Cappella Musicale S. Cecilia della Cattedrale di Lucca.

In programma, un viaggio musicale attraverso diversi secoli, grazie alle note di Buxtehude, Bach, Mendelssohn, Boellman e Maggini.

L’ingresso al concerto è libero, è gradita la prenotazione al numero 347 781 6372 oppure al link (clicca qui).

“Il decentramento degli eventi caratteristico di parte della rassegna organistica – spiegano dall’associazione – anche in paesi periferici, come Sant’Angelo in Campo, è finalizzato alla riscoperta di organi di particolare interesse storico-musicale, anche per sensibilizzare un pubblico sempre più ampio al valore e alla bellezza di questi strumenti”.